Stefanos Tsitsipas wie in seinen besten Zeiten. AFP/VALERY HACHE

Monte Carlo - Die Nummern eins und zwei der Tennis-Weltrangliste der Männer haben am Samstag im Halbfinale des Masters-1000-Turniers von Monte Carlo verloren. Der im Ranking voranliegende Novak Djokovic unterlag dem auf Position acht eingestuften Norweger Casper Ruud 4:6,6.1,4:6, der Südtiroler Australian-Open-Sieger Jannik Sinner bezog gegen Stefanos Tsitsipas mit einem 4:6,6:3,4:6 seine zweite Saison-Niederlage.

Sinner hatte gegen den erstmals seit 2019 in der Weltrangliste aus den Ten und auf Rang zwölf abgerutschten Griechen Tsitsipas mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Zweimal musste sich der 22-Jährige in Satz drei wegen eines Problems am rechten Bein vom Physiotherapeuten behandeln lassen. Wohl auch deshalb entglitt ihm im entscheidenden Satz ein Break-Vorsprung, den er mit einem zweiten Servicedurchbruch beinahe noch ausgebaut hätte. "Darauf bin ich sehr stolz", meinte Tsitsipas. Er hat nun die Chance auf seinen insgesamt dritten "Monte"-Titel nach 2021 und 2022.

Ruud revanchierte sich an Djokovic für die vorjährige Niederlage gegen den Serben im French-Open-Endspiel, auch die anderen vier bisherigen Duelle mit dem Rekord-Grand-Slam-Sieger hatte der Skandinavier verloren. "Das ist ein Tag, der mir noch lange in Erinnerung bleiben wird", sagte Ruud. "Eine Nummer eins hatte ich davor noch nie besiegt. Diese Leute sind unter Druck so gut, ich habe aber (um den Sieg, Anm.) gebetet." (APA; 13.4.2024)