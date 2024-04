Aurelien Tchouameni setzt zum entscheidenden Treffer an. AFP/JAIME REINA

Madrid/Mallorca - Real Madrid hat mit dem vierten Ligasieg in Folge den nächsten Schritt in Richtung Meistertitel in der spanischen Fußball-Meisterschaft gemacht. Die "Königlichen" bezwangen ohne den weiter am Knie verletzten ÖFB-Star David Alaba Real Mallorca am Samstag mit 1:0 und bauten den Vorsprung auf Verfolger FC Barcelona zumindest für kurze Zeit auf elf Punkte aus. Die Katalanen sind im Abendspiel noch bei Cadiz im Einsatz. Reals einzigen Treffer erzielte Aurelien Tchouameni (48.).

Wohl nachhaltig aus dem Titelkampf verabschiedet hat sich hingegen Girona. Das Überraschungsteam dieser Saison verlor bei Atletico Madrid mit 1:3. Matchwinner für die "Rojiblancos" war Antoine Griezmann mit einem Doppelpack. Die auf Rang vier liegenden Madrilenen (61 Punkte) rückten dem drittplatzierten Girona (65) näher. Barca liegt weitere zwei Zähler davor.