Juventus verlässt den Platz mit einem Punkt. IMAGO/www.imagephotoagency.it

Turin - Die Zuschauer des Turiner Fußball-Derbys haben am Samstag keine Tore gesehen. Torino erkämpfte sich mit dem in der 78. Minute eingewechselten Valentino Lazaro gegen Juventus ein torloses Remis. Die favorisierte "Alte Dame" hat damit die jüngsten 20 Prestigeduelle allesamt nicht verloren. In der Tabelle ist Juve mit 63 Punkten Dritter, Torino liegt auf Rang neun (45). Weiter auf Platz vier ist Bologna (59) nach einer Nullnummer im Heimspiel mit Stefan Posch gegen Monza. (APA; 13.4.2024)