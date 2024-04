Ried im Innkreis - Auch die SV Ried hat die erste Niederlage des GAK in diesem Jahr genutzt und den Rückstand auf den Tabellenführer der 2. Fußball-Liga auf elf Punkte verkürzt. Die Innviertler fertigten Schwarz-Weiß Bregenz am Samstagabend zu Hause mit 5:0 (3:0) ab und liegen weiter punktegleich mit dem DSV Leoben auf Rang zwei. Leoben hatte sich am Freitag beim FAC mit 2:0 durchgesetzt, der vor der Rückkehr in die Bundesliga stehende GAK war beim FC Liefering mit 0:2 unterlegen.

Ried landete den dritten Sieg in den vergangenen vier Partien. Erstmals im Frühjahr folgte auf einen Erfolg nicht sofort wieder eine Niederlage. Überragender Mann war Ante Bajic mit drei Toren. Der Ex-Rapidler traf bereits in der zweiten Minute vom Sechzehner ins kurze Eck. Dazu war er mit einem abgefälschten Schuss (31.) und per Kopf (50.) erfolgreich. Die weiteren Tore besorgten Nikki Havenaar mit einem Kopfball, nachdem er zuvor selbst einen Einwurf ausgeführt hatte (20.), sowie Mark Große per Elfmeter (54.). Im Finish nagelte Rieds Lumor Agbenyenu den Ball noch ans Lattenkreuz (85.).

Bregenz ist mittlerweile fünf Runden sieglos und in der Tabelle auf Rang elf abgerutscht. Das Gastspiel in Ried war die zweite Partie unter Interimscoach Martin Schneider nach einem 3:3 vergangene Woche gegen Nachzügler Sturm Graz II. Ex-Trainer Markus Mader hatte Anfang April seinen Rücktritt bekanntgegeben. (APA; 13,4,2024)