Am Samstag hatte ein Mann in einem beliebten Einkaufszentrum mit einem Messerangriff sechs Personen getötet. Der Angreifer war polizeibekannt

Der Angreifer wurde von einer Polizistin erschossen. AFP/DAVID GRAY

Sydney – Der Mann, der am Samstag in einem der belebtesten Einkaufszentren in einem Vorort der australischen Küstenmetropole Sydney sechs Menschen bei einem Messerangriff scheinbar wahllos getötet hat, hatte in der Vergangenheit offenbar psychische Probleme. Es gebe keinen Hinweis auf ein terroristisches Motiv, erklärte die Polizei am Sonntag.

Der 40-jährige Angreifer war der Polizei im Nachbarstaat Queensland bekannt. Er hatte im Einkaufszentrum Westfield Bondi Junction in Bondi Junction auf seine Opfer eingestochen, bevor er von einer Polizistin erschossen wurde. Vorfälle wie der vom Samstag sind in Australien, einem Land mit rund 26 Millionen Einwohnern und einigen der strengsten Waffen- und Messergesetze der Welt, selten. (APA, 14.4.2024)