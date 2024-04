In wenigen Tagen ist es so weit: Ab dann verdienen Bitcoin-Miner auf einen Schlag nur mehr die Hälfte für ihre Arbeit. Das klingt beim ersten Hinhören vielleicht nach einem schlechten Geschäft. In der Szene wird das sogenannte Bitcoin-Halving trotzdem mit Spannung erwartet. Warum – das klären wir in dieser Folge von "Lohnt sich das" mit Adrian Fritz, Head of Research beim Kryptounternehmen 21.co. (red, 16.4.2024)

