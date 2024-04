Rafael Nadal will es in Barcelona versuchen. AFP/WILLIAM WEST

Barcelona – Nach seiner Absage für Monte Carlo kehrt der Tennisstar Rafael Nadal kommende Woche in Barcelona auf die Tour zurück. Der 37-jährige Spanier blieb bei der Auslosung für das Sandplatz-Turnier im Teilnehmerfeld und bekam den Italiener Flavio Cobolli für die Auftaktrunde zugelost. Der 22-fache Grand-Slam-Sieger, der in Barcelona zwölf Mal triumphiert hat, war am Samstag übrigens bei der Auslosung anwesens. Es ist Nadals erstes Match seit Anfang Jänner.

Auf das erste Sandplatz-Turnier der Saison in Monte Carlo hatte Nadal zuvor verzichtet und damit die Spekulationen über ein baldiges Karriereende genährt. "Mein Körper erlaubt es einfach nicht", schrieb die frühere Nummer eins der Welt auf X, ehemals Twitter. Sportlicher Höhepunkt dieses Saisonabschnitts sind die French Open, die Ende Mai in Paris beginnen und bei denen Nadal Rekordsieger ist.

Wegen einer langwierigen Hüftverletzung nach den Australian Open im Jänner 2023 hatte Nadal alle Turnier-Teilnahmen abgesagt. In diesem Jahr hatte der Spanier vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Brisbane sein Comeback (u.a. mit einem Sieg über Dominic Thiem, Anm.) gegeben, sich dort aber erneut verletzt und seither kein Match mehr bestritten. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Spanier angekündigt, dass 2024 sehr wahrscheinlich sein letztes Jahr auf der Tennis-Tour sein werde.

Sein spanischer Landsmann Carlos Alcaraz musste hingegen wegen einer Verletzung am rechten Arm für Barcelona absagen und kann seinen Titel damit nicht verteidigen. Aufgrund der Verletzung hatte der Weltranglisten-Dritte bereits das Turnier in Monte Carlo verpasst. (APA, 14.4.2024)