Ein 31-Jähriger soll in der Nacht auf Sonntag eine 24-Jährige in Telfs mit seinem Auto angefahren und dabei schwer verletzt haben

Die Ermittlungen sind im Gange. APA/EVA MANHART

Innsbruck – In Tirol steht seit der Nacht auf Sonntag ein 31 Jahre alter türkischer Staatsbürger im Zentrum von Ermittlungen wegen versuchten Mordes. Der Mann soll nach Polizeiangaben kurz nach Mitternacht mit seinem Pkw eine 24 Jahre Einheimische an einer Tankstelle in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) angefahren und schwer verletzt haben. Bei der Verletzten handelt es sich um eine Freundin seiner Ex-Freundin, die mit anderen einen Streit schlichten wollte.

Vorausgegangen war ein verabredetes Treffen zwischen dem Beschuldigtem und dem neuen Freund seiner Ex-Freundin an der Tankstelle, wobei es zu einer gemeinsamen Aussprache kommen sollte. Es waren laut Polizei mehreren Personen anwesend und das Treffen eskalierte. Die 24-Jährige wollte beruhigend auf die Beteiligten einwirken, wurde jedoch vom Beschuldigten mit seinem Pkw angefahren und erlitt dadurch schwere Kopfverletzungen.

Polizei nahm Mann in Wohnung fest

Der Fahrer stieg zwar kurz aus und ging zum Opfer, fuhr dann jedoch davon. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Frau in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Die Polizei konnte den Beschuldigten kurz nach der Tat an seiner Wohnadresse antreffen und vorläufig festnehmen.

Das Fahrzeug wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Die Ermittlungen, insbesondere die Vernehmungen der Zeugen und des Beschuldigte, waren am Sonntag noch im Gange. (APA, 14.4.2024)