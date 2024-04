Kira Kirsch übernimmt neben ihrer Tätigkeit als Brut-Chefin ab 2025 die Leitung des deutsch-französischen Kulturfestivals Perspectives in ihrer Heimatstadt Saarbrücken. brut wien

Kira Kirsch wird ab der Festivalausgabe 2025 neue künstlerische Leiterin des deutsch-französischen Bühnenkunst-Festivals Perspectives in Saarbrücken. Das teilte das Brut-Theater, dem Kirsch seit 2015/16 als künstlerische wie geschäftsführende Leiterin vorsteht, auf seiner Webseite mit. Kirschs Vertrag im Wiener Brut-Theater läuft aktuell noch bis zum Ende der Spielzeit 2025/26.

Perspectives ist ein zehntägiges Festival, das in grenzüberschreitender Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich in Saarbrücken stattfindet und diverse Bühnenkünste der Gegenwart umfasst. Damit rückt Kira Kirsch ihrer Geburtsstadt Saarbrücken wieder näher. Von 2007 bis 2015 war Kirsch Dramaturgin bzw. leitende Dramaturgin und Kuratorin beim Steirischen Herbst in Graz. Sie hat Theaterwissenschaft in Mainz, Glasgow und Berlin studiert. (afze, 14.4.2024)