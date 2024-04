Der neue "Tatort" kommt aus Zürich und darum geht es: Bei ihrem Mordeinsatz in einem Zoo erleben die Kommissarinnen Tessa Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) eine Überraschung: Das Opfer ist ein Schimpanse. Obwohl Staatsanwältin Anita Wegenast (Rachel Braunschweig) die schreckliche Tat formaljuristisch korrekt, aber moralisch fragwürdig als Sachbeschädigung klassifiziert, ermittelt Tessa entrüstet auf eigene Faust weiter. Doch nach und nach tauchen immer mehr Leichen in Zürich auf, die auf den ersten Blick wenig gemeinsam haben. Auch hinter dem Verschwinden einer Verdächtigen könnte ein Verbrechen stecken. Die Ermittlerinnen geraten in Zugzwang. Erst als sie ein Muster in den Taten erkennen, können sie das Rätsel lösen. Dass ihre karrieristische Vorgesetzte Wegenast, die bestens vernetzt an ihrer Beförderung arbeitet, aus Ermittlungsergebnissen einen Vorteil ziehen möchte, erweist sich jedoch in einem politischen Spiel als riskanter Schachzug.

Anna Pieri Zürcher (Kommissarin Isabelle Grandjean) ORF/SRF/Sava Hlavacek.

"Ein bisschen erinnert der Film an die Krimigrotesken der Coen-Brothers, die einst mit ,Fargo' gleichsam eine Art Prototyp eines solchen sich selbst in Schwung haltenden Gewaltkreislaufs geschaffen haben. Okay, es gibt ein paar allzu streberhafte Momente im "Tatort", etwa wenn Kommissarin Ott parallel zu den Mordermittlungen den Kunstfilm ,Der Lauf der Dinge' der Schweizer Medienkünstler Peter Fischli und David Weiss schaut, der über knapp 30 Minuten einen Versuchsaufbau zeigt, bei dem sich unterschiedlichste mechanische Apparaturen am Laufen halten", schreibt Christian Buß auf spiegel.de.

Rachel Braunschweig (Staatsanwältin Anita Wegenast), Anna Pieri Zürcher (Kommissarin Isabelle Grandjean), Heidi Maria Glössner (Rosi Bodmer), Carol Schuler (Kommissarin Tessa Ott). ORF/SRF/Sava Hlavacek

"Der Krimi allerdings ist wirklich rasant – der Regisseur Michael Schaerer untermalt das menschliche Affentheater gern mit höhnisch wirkenden Urwaldlauten. Die turbulente Story bietet nicht nur eine halbwegs plausible Auflösung, sondern unterwegs viel Raum für komische Auftritte. So springt Sarah Victoria Frick in der Doppelrolle der beiden bösartigen Zwillingsschwestern geschickt zwischen den beiden Identitäten hin und her", urteilt Torsten Wahl in der Berliner Zeitung.

Anna Pieri Zürcher (Kommissarin Isabelle Grandjean) im Schweizer "Tatort" am Sonntag im ORF ORF/SRF/Sava Hlavacek

"Eine entscheidende Rolle in dieser Tötungsserie, so wird ihnen klar, spielt ein Säckchen voller kleiner Steine: Rohdiamanten aus dem Kongo, woher auch der getötete Schimpanse kam. Der Besitz der unscheinbaren Steinchen verheißt Reichtum und Macht. Für ihren Erwerb sind die Ärmeren bereit, sich über Recht und Gesetz hinwegzusetzen. Die Reichen stehen ihnen hier nicht nach – versprechen die Edelsteine doch ein Weiterleben im Luxus. Die Auflösung dieses gut gemachten Krimis passt zu diesem deprimierenden Befund", fasst STANDARD-Redakteurin Irene Brickner zusammen.

