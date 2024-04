Andreas Gabalier trat auf der Skipiste auf. IMAGO/Daniel Scharinger

Beim "Top of the Mountain"-Konzert in Ischgl am Sonntagmittag trat der Musiker Andreas Gabalier auf 2.320 Metern Seehöhe auf, Eintritt zum Konzert im Skipass inbegriffen. Dabei stürmten zwei Aktivisten der Letzten Generation die Bühne, warfen orangefarbenes Konfetti und versuchten ein Transparent mit der Aufschrift "Recht auf Überleben" zu entrollen. Die Männer wurden von einer Sicherheitskraft von der Bühne gezogen. Gabalier selbst kommentierte den Zwischenfall mit: "Vielleicht eine Faschingseinlage?"

Im Gegenteil, wie die Gruppe danach auf X, vormals Twitter, bekanntgab. "Unser Protest richtet sich nicht gegen Andreas Gabalier, seine Musik oder die Fans", so einer der beteiligten Aktivisten. "Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren und müssen jede Möglichkeit nutzen, um auf den drohenden Klimakollaps aufmerksam zu machen." (rio, 14.4.2024)