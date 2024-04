"Beichte und Luxusparty", "Die üblichen Verdächtigen", "Mord in Patell", "Kulturmontag", "Die Klinik" - dazu die Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Beichte und Luxusparty – Erstkommunion in Polen In Polen wird die Erstkommunion trotz Inflation und Krise fast so aufwendig gefeiert wie eine Hochzeit. Bis 20.15, Arte

20.15 THRILLER

Die üblichen Verdächtigen (The Usual Suspects, USA 1995, Bryan Singer) Fünf Kriminelle landen wegen eines Verbrechens, das sie nicht begangen haben, bei einer Polizeigegenüberstellung. Bald kommen sie dahinter, dass es sich dennoch um keinen Zufall handelt. Fintenreicher Thriller von Bryan Singer (Bohemian Rhapsody) mit Gabriel Byrne, Stephen Baldwin, Kevin Spacey, Pete Postlethwaite und Benicio del Toro. Bis 21.55, Arte

20.15 KRIMI

Mord in Patell (Suitable for Framing, USA 1971, Hy Averback) Um eine begehrte Kunstsammlung und einen geprellten Erben geht es in diser Columbo-Folge er ersten Staffel. Vom rasanten Einstieg bis zum fesselnden Schluss gilt sie als eine der besten Episoden der legendären Reihe mit Peter Falk überhaupt. Bis 21.45, ATV 2

21.10 MAGAZIN

Thema Christoph Feurstein präsentiert die Beiträge: Kampf mit dem Einbrecher – ein Opfer berichtet. / Poesie des Eises – Gletscherforscherin Andrea Fischer im Porträt. / Klima-Omas in der Schweiz. / Die Muse von Roy Lichtenstein. Bis 22.00, ORF 2

21.55 HORROR

It Follows (USA 2014, David Robert Mitchell) Nach Sex auf der Rückbank eines Autos wird die 19-jährige Jay das Gefühl nicht los, dass sie von etwas verfolgt wird. Teenager-Ängste sind in David Robert Mitchells kluger wie furchterregender Indie-Produktion der Stoff für atmosphärisch in Szene gesetzten Horror. Bis 23.35, Arte

Jay wird von irgendetwas verfolgt. Maika Monroe als Jay in "It Follows", Arte, 21.55 Uhr. © 2014 It Will Follow, Inc.

22.25 DOKUMENTARFILM

Girl Gang (CH 2022, Susanne Regina Meures) Die 14-jährige Leonie aus dem Osten Berlins hat als Teen-Influencerin Millionen von Followern. Der Dokumentarfilm von Susanne Regina Meure blickt hinter die Kulissen und erzählt vom Preis, der für den Erfolg zu zahlen ist und wie eine permanenten Selbstbespiegelung vom Freizeitvergnügen in Stress ausartet. Bis 0.05, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: In Vielfalt geeint Stardesigner Jean Paul Gaultier präsentiert seine Fashion Freak Show, Daniel Kehlmann und Omri Böhm sprechen über Immanuel Kant und Robert Menasse setzt sich in seinem neuen Buch Die Welt von morgen wieder mit Europa auseinaner. Ab 23.25 ist eine neue Folge des Gesprächs-Konzertformats Wechselspiele mit dem Duo Sonoma zu sehen. Bis 0.00, ORF 2

23.35 DOKUMENTARFILM

Die Klinik (TWN 2022, Midi Z) In der Stadt Rangun in Myanmar gibt es eine außergewöhnliche Klinik, in der seelische Leiden mit unkonventionellen Mitteln behandelt werden: Das Ärzte- und Künstlerpaar Aung Min und San San Oo verabreicht nicht nur Medikamente, sondern setzt auch auf die heilende Kraft der Kreativität. Bis 1.10, Arte