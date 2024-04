Sebastian Ofner legt in Barcelona los. AFP/VALERY HACHE

Barcelona/München - Der steirische Top-50-Mann Sebastian Ofner bestreitet sein Erstundenmatch beim ATP500-Tennisturnier von Barcelona gegen den Russen Pawel Kotow am Montag (4. Match nach 11.00 Uhr). Ebenso am ersten vollen Hauptbewerbstag im Einsatz ist Dominic Thiem in München (2. Spiel nach 11.00 Uhr). Der Niederösterreicher spielt gegen den ihm zugelosten Qualifikanten Alejandro Moro Canas auch erstmals. Der Spanier liegt in der Weltrangliste auf Platz 238.

Für Thiem geht es um die Rückkehr in die Top 100, die er am Montag mit der neuen Weltrangliste verlassen wird. Jurij Rodionov tritt in der bayrischen Metropole gegen den Australier Aleksandar Vukic noch nicht am Montag an. (APA; 14.4.2024)