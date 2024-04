AS Roma unter Schock. EPA/GABRIELE MENIS

Udine - Die italienische Fußball-Meisterschaftspartie zwischen Udinese und der AS Roma ist am Sonntag in der zweiten Hälfte beim Stand von 1:1 abgebrochen worden. Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem Roma-Verteidiger Evan Ndicka auf dem Feld kollabiert war. Als das Ärzteteam bei dem 24-jährigen Abwehrspieler eintraf, war dieser bei Bewusstsein, hatte aber sichtlich große Schmerzen und rieb sich mit der rechten Hand die Brust. Mit der Trage wurde er dann abtransportiert.

Nach einer längeren Unterbrechung einigte man sich darauf, das Spiel nicht mehr fortzusetzen. (APA; 14.4.2024)