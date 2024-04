In dem Konflikt, der am 15. April 2023 ausbrach, wurden bereits tausende Zivilisten getötet. Das Treffen in Paris startet mit politischen Beratungen

Ein zerstörtes Haus in Khartum. AP/Marwan Ali

Paris – Ein Jahr nach Beginn des Konflikts im Sudan organisieren Frankreich und Deutschland am Montag in Paris mit weiteren Partnern eine Hilfskonferenz für das umkämpfte Land im Nordosten Afrikas. Neben der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock und ihrem französischen Amtskollegen Stéphane Séjourné ist auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bei dem Treffen dabei. Für Österreich nimmt ein Vertreter des Außenministeriums teil.

Menschen auf der Flucht

Bei der internationalen Geberkonferenz wird es um dringend benötigte Gelder und Perspektiven für eine Beendigung des Konflikts gehen. Der blutige Machtkampf zwischen dem sudanesischen De-facto-Machthaber Abdel Fattah al-Burhan und seinem ehemaligen Stellvertreter Mohamed Hamdan Daglo hat die größte Flüchtlingsbewegung weltweit ausgelöst.

Nach Angaben des Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen sind mehr als 8,6 Millionen Menschen innerhalb des Sudan und in den Nachbarstaaten auf der Flucht, andere Schätzungen gehen von mehr als neun Millionen aus. Der Konflikt hat zu einer dramatischen Verschlechterung der humanitären Lage im Sudan geführt, eine Hungersnot droht in mehreren Regionen. Tausende Zivilisten wurden in dem Konflikt, der am 15. April 2023 ausbrach, bereits getötet.

Politische Beratungen

Das Pariser Treffen beginnt mit politischen Beratungen, zu denen mehr als 20 Minister, auch aus Nachbarländern des Sudan, sowie Vertreter wichtiger internationaler Organisationen und der EU-Kommissar für Krisenmanagement, Janez Lenarčič, erwartet werden. Am humanitären Teil der Konferenz beteiligt sind alle Nachbarländer des Sudan, alle großen internationalen Geldgeber im humanitären Bereich, alle EU-Länder sowie weitere Organisationen.

Die US-Regierung hofft, dass die Konferenz den Geldbeutel lockern kann, und hat mehr als 100 Millionen Dollar zusätzlich für die Hilfsmaßnahmen im Sudan zugesagt, wie der Sonderbeauftragte Tom Perriello diese Woche erklärte. Die USA hätten bereits über eine Milliarde Dollar für humanitäre Hilfe bereitgestellt. Der französische Präsident Emmanuel Macron wird Borrell und Lenarčič am Ende der Konferenz treffen, wie das EU-Außenamt mitteilte. (APA, 15.4.2024)