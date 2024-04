Bürgermeisterwahl Innsbruck-Wahl: Willi und Anzengruber in Stichwahl

Die Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl ist geschlagen und hat Amtsinhaber Georg Willi (Grüne) einen nicht mehr erwarteten Sieg beschert: Er landete in der Direktwahl mit 22,89 Prozent an erster Stelle. Paukenschlag zudem: Ex-ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (Ja – Jetzt Innsbruck) schaffte es mit 19,37 Prozent als Zweiter ebenfalls die Stichwahl am 28. April