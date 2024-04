Kürzlich hörte ich einen bewegenden Nachruf eines Kindes auf den verstorbenen Vater. Dabei wurde mir klar, dass ich selbst kaum herausragende Erinnerungen aus meiner Kindheit habe. Geht das anderen auch so, oder liegt es an mir?

Kürzlich hörte ich einen bewegenden Nachruf eines Kindes auf den verstorbenen Vater. Dabei wurde mir klar, dass ich selbst kaum herausragende Erinnerungen aus meiner Kindheit habe. Ich liebe meine Eltern und hatte eine schöne Kindheit. Dennoch fällt es mir schwer, mich an besondere, erzählenswerte Momente zu erinnern, insbesondere solche, die die Charakterzüge meiner Eltern besonders hervorheben.

