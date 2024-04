Das Allerwichtigste zuerst: Welche Socken trägt Conny Kreuter? Nimmt sie sich hier den fitten Philipp zum Vorbild? Orange? Weiß? Blau? Oder gar ganz mutig und bunt? Die Ernüchterung folgt auf dem Fuß. Kreuter absolvierte Montagfrüh in ORF 2 ihre erste Turneinheit in "Fit mit den Stars" ganz banal in Sportschuhen, apfelgrünem Tanktop und knielanger Leggings. Und sehr sympathisch.

Conny Kreuter bei ihrer ersten "Fit mit den Stars"-Turnstunde. Screenshot: ORF-TVThek

Die Profitänzerin und Sportwissenschafterin lässt zum Aufwärmen die Schultern kreisen, zwinkert uns beim Achter mit den Händen aufmunternd zu ("Wir wollen das Hirn gleich mittrainieren"). Ihr als Profitänzerin sei die Haltung besonders wichtig, sagt sie und empfiehlt dafür Buckel machen wie "der Glöckner von Notre Dame". Dann kommen auch noch Diamanten ins Spiel und ein Collier, das wir nach dem Buckel stolz nach vorne zeigen. Und: immer lächeln, "da geht es gleich viel besser", empfiehlt sie. Und auch: achtsam sein, "wehtun soll es nicht".

Einmal geht noch, "für das Enkerl"

Nach dem Oberkörper sind die Arme an der Reihe. Zur Seite zieeeeehen. Das mache sie auch immer mit ihren "Dancing Stars"-Promis, Michael Schottenberg musste da auch schon durch. Weiter geht es mit den Knien, die sollen mobilisiert werden. "Kreiserl links, Kreiserl rechts", sagt sie da ganz locker. Aber auch sie atmet immer schwerer. Und rät den Omas und Opas da draußen vor den Bildschirmen: "Anhalten ist wichtig. Am Kasten, am Enkerl oder am Rollator." Einmal geht noch, "für das Enkerl, und noch einmal für das andere Enkerl".

Danach geht es dem Bizeps an den Kragen, "wir spielen Arnold Schwarzenegger", lächelt sie und erwähnt Hilfsmittel wie Hanteln oder eine Flasche, "man kann immer Sport machen, das ist ja das Grausliche dran". Schön langsam beginnt auch sie zu glänzen. "Auch ich bin nicht gefeit vor Schweiß", sagt sie. Wenn das nicht motivierend ist.

Tauben vertreiben

Beim Auslockern darf es dann "ruhig auch grooven". Gegen Ende hin werden noch Tauben vom Markusplatz vertrieben (Hand aufs Zwerchfell und ausatmen mit Gscht-gscht-gscht-Lauten) und das Glücksrad (einatmen, Arme hoch) geformt. Was sie sich wünscht? "Einen sonnigen Tag und dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid". Das wünschen wir ihr auch, man könnte sich glatt an sie gewöhnen. Aber schon nächste Woche gibt dann Ex-Skispringer Andi Goldberger den Vorturner. (Astrid Ebenführer, 15.4.2024)