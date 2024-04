Welche haben Sie in diesem Zusammenhang emotional berührt und welche haben Ihnen geholfen, den Kummer zu überwinden?

Der Verlust eines geliebten Menschen ist für uns immer schwer zu ertragen - ganz egal ob er durch Tod, durch Umzug oder eben durch eine Trennung bedingt ist. Musik kann in den traurigen Phasen helfen, unsere Emotionen zum Ausdruck zu bringen, neue Wege zu finden oder zuversichtlicher in die Zukunft zu schauen. Gerade über Liebeskummer gibt es nicht umsonst unzählig viele Lieder.

