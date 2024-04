Das Problem kannte ich früher v.a. in südlichen Ländern, aber in letzter Zeit nimmt das mMn auch in Österreich überhand. Geht es Ihnen auch so?

Ich finde im Sommer die Klimaanlagen in Bussen und Zügen (gerade Langsrecken) viel zu stark und bin oft auch nicht die einzige, die über die übertriebene Kälte beschwert. Ich habe aber das Gefühl, dass das Thema nicht wirklich erstgenommen wird, und viele einfach resigniert sich in extra nur dafür eingepackte Winterjacken einwickeln. Dabei wäre die Lösung einfach, stromsparend, klimafreundlicher... einfach nicht so kalt/stark einstellen! Das Problem kannte ich früher v.a. in südlichen Ländern, aber in letzter Zeit nimmt das mMn auch in Österreich überhand. Geht es Ihnen auch so?