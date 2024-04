Die Gyoza Brothers Group, zu der auch das Shanghai Tan und das Café Leopold gehören, übernimmt das Lokal am Wiener Karlsplatz

Das Heuer am Karlsplatz in der Kunsthalle Wien sperrte Ende vergangenen Jahres zu. Jetzt wird es als Pop-up eröffnet, im Juli dann richtig.

Neuübernahme am Wiener Karlsplatz: In die Kunsthalle zieht ab sofort die Gyoza Group ein. Das berichtet das Gastro-Medium "Gastro-News". Die Betreibergruppe, zu der die Gastronomen Tie Yang und Adam Gortvai gehören, leitet in der Hauptstadt bereits die Essenslokale Ramien und Shanghai Tan sowie das Leopold Café im gleichnamigen Museum.

Für Juli sei die Eröffnung geplant, das Konzept sei aber noch nicht hundertprozentig fix. Es werde kein Ableger der bisherigen Restaurants werden, sondern ein Restaurant mit Bar und Musik. Kulinarisch soll es das Beste aus der asiatischen und der österreichischen Küche geben, mit Einflüssen aus aktuellen Gastronomietrends.

Start mit Pop-up

Die Gyoza Brothers haben sich unter mehreren Bewerbern mit ihrem Konzept durchgesetzt. Ende vergangenen Jahres wurde bekannt, dass das Heuer am Karlsplatz schließt. Personalmangel, Inflation und hohe Energiekosten seien die Gründe für das Ende des beliebten Lokals gewesen, hieß es damals vom Betreiber Andreas Wiesmüller.

Bis Juli müssen sich Neugierige übrigens nicht gedulden. Bereits ab Montag soll es ein Pop-up mit Drinks und Musik auf der Terrasse des ehemaligen Heuer geben. (rec, 15.4.2024)