Käthe Sasso hatte sich in jungen Jahren für den Widerstand entschieden, 1944 wurde sie ins KZ Ravensbrück deportiert (Symbolbild). Jürgen Ritter via www.imago-imag

Wien – In der Nacht auf Montag ist mit Käthe Sasso eine der letzten Überlebenden aus der Zeit des österreichischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus im Alter von 98 Jahren verstorben, wie die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) bekanntgab. Österreich habe eine "Freiheitskämpferin und Patriotin" verloren und sie selbst eine "liebe Freundin", erklärte Bures über den Tod der überaus aktiven Zeitzeugin.

Die 1926 im Burgenland geborene und in Wien aufgewachsene Sasso hatte sich in jungen Jahren gegen das NS-Regime gestellt. Ehe sie 1944 nach Ravensbrück deportiert wurde, war sie in Gestapogefängnissen in Wien inhaftiert. Dabei wurde sie Zeugin und Leidtragende einer gnadenlosen NS-Justiz, die allein in Österreich an die 1.200 Schuldlose mit dem Fallbeil hinrichten ließ.

Berufstitel Professorin

Als Zeitzeugin habe sie über Jahrzehnte hinweg tausenden jungen Menschen vom Grauen des Nationalsozialismus berichtet, "um die junge Generation zu sensibilisieren und zu warnen", so Bures. Dank und Respekt gebührten Sasso auch für ihren Einsatz für eine eigene Gedenkstätte für die hunderten Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer, die in der Gruppe 40 auf dem Wiener Zentralfriedhof ihre Gräber haben. "Die dort Begrabenen seien für ein freies und demokratisches Österreich gestorben, das hat uns Käthe immer wieder in Erinnerung gerufen."

2016 war Sasso für ihren Einsatz für das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus, Frieden und Demokratie mit dem Berufstitel Professorin ausgezeichnet worden. (APA, 15.4.2024)