Forward Kevin Durant und die Phoenix Suns sicherten sich mit einem sieg gegen die Timberwolves einen Fixplatz im Playoff – wo sie erneut auf das Team aus Minnesota treffen.

Orlando – In der nordamerikanischen Basketballliga NBA ist am Sonntag der Grunddurchgang zu Ende gegangen. Die Orlando Magic gewannen gegen die Milwaukee Bucks mit 113:88 und beendeten die Hauptrunde in der Eastern Conference trotz zuvor drei Niederlagen in Serie auf Platz fünf. Im Play-off treffen sie auf die Cleveland Cavaliers. Die Indiana Pacers wurden Sechster und treffen im Play-off auf die Bucks.

Die Phoenix Suns überholten dank einem 125:106-Sieg gegen die Minnesota Timberwolves noch die New Orleans Pelicans, die wegen ihrer Niederlage gegen die Los Angeles Lakers noch auf Rang sieben abrutschten. Die New Yorker müssen damit ins am Dienstag startende Play-in, wo sie wieder auf die Truppe rund um Superstar LeBron James treffen.

Den Sieg im Osten sicherten sich die Boston Celtics, die New York Knicks wurden Zweiter, dahinter folgen die Bucks und Cleveland Cavaliers. Im Westen triumphierten die Oklahoma City Thunder vor den Denver Nuggets, den Minnesota Timberwolves und den LA Clippers. Die Dallas Mavericks folgen auf Platz fünf. Die Ersten und Zweiten der jeweiligen Konferenzen treffen im Play-off auf die Play-in-Sieger. (APA, red, 15.4.2024)