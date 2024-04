Am heißesten war es laut Geosphere Austria mit 31,7 Grad in Deutschlandsberg – ein Rekord für die Steiermark

Auch in Kärnten wurde am Wochenende mit 30,9 Grad ein neuer Temperaturrekord aufgestellt (Symbolbild). IMAGO/Bernd März

Wien – Gleich 16 der 280 Wetterstationen von Geosphere Austria haben am Sonntag Temperaturen von mindestens 30 Grad verzeichnet. Spitzenreiter war Deutschlandsberg in der Steiermark mit 31,7 Grad. Dieser Wert ist ein neuer Aprilrekord für die Steiermark und nahe an der höchsten in einem April in Österreich gemessenen Temperatur von 32,0 Grad in Waidhofen/Ybbs in Niederösterreich am 28. April 2012, berichtete Geosphere am Montag.

Kaltfront kommt

Einen neuen Bundeslandrekord für April gab auch in Kärnten – mit 30,9 Grad in Villach. Der alte Rekord lag bei 29,9 Grad am 7. April 2011 in Pörtschach.

Mit den höheren Temperaturen ist es aber vorerst wieder vorbei: Am Montag traf eine Kaltfront auf Österreich und bringt Regenschauer, stellenweise Gewitter und überall deutlich kühlere Luft. Am Dienstag kann es besonders in Teilen der Steiermark und Kärntens längere Zeit auch stark regnen. Die Höchsttemperaturen liegen am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zwischen fünf und 14 Grad. "Damit ist es rund 15 Grad kühler als am Wochenende und ein paar Grad kühler als durchschnittlich Mitte April", so Geosphere. (APA, 15.4.2024)