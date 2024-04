Der Serienmeister will sechs Runden vor Saisonende mit einem Trainerwechsel zurück in die Erfolgsspur. Es droht die erste titellose Saison seit 2012/13

Gerhard Struber ist nicht mehr Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg. APA/ERWIN SCHERIAU

Der FC Red Bull Salzburg hat Cheftrainer Gerhard Struber von dessen Aufgaben entbunden. Der Fußball-Serienmeister gab am Montag das Ende der Zusammenarbeit mit dem 47-Jährigen bekannt. Onur Cinel, bisher Trainer beim Kooperationsverein FC Liefering, übernimmt interimistisch bis Saisonende. Cinel ist auch Assistent von Teamchef Ralf Rangnick beim ÖFB. Nach der Saison soll Cinel wieder in seine Rolle als Liefering-Trainer zurückkehren.

Man wolle der Mannschaft "einen neuen Impuls" geben, hieß es von Sportdirektor Bernhard Seonbuchner in einer Aussendung über den Trainerwechsel. Cinel sei "ein ausgewiesener Fachmann", der "auch die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen" gut kenne.

Onur Cinel trainierte den FC Lieferung und unterstützt Ralf Rangnick beim Nationalteam. APA/EVA MANHART

Der neue Trainer will schnell eine "starke Einheit bilden"

"Wir müssen innerhalb kürzester Zeit eine starke Einheit bilden und benötigen in jedem Training und in jedem Spiel das höchstmögliche Level, damit wir das angestrebte Klubziel erreichen", sagte Cinel.

Struber war Ende Juli als Salzburg-Trainer vorgestellt worden. Es droht die erste titellose Saison für die Bullen seit der Saison 2012/13. In der Champions League verpasste die Mannschaft mit vier Punkten den Einzug in eine K.o.-Phase, im ÖFB-Cup kam Anfang April das Aus gegen Sturm Graz. In der Bundesliga setzte es für den Tabellenführer am vergangenen Freitag ein 1:3 beim LASK, Sturm zog durch einen Sieg über Hartberg an Punkten gleich.

Struber drückte in der Aussendung seine Enttäuschung aus, "zumal jeder weiß, wie speziell dieser Job in Salzburg für mich war". Die Saison habe "außergewöhnlich viele Herausforderungen" zu bieten gehabt, mit Verletzungen von etlichen Leistungsträgern. Struber übernehme die Verantwortung für die jüngsten negativen Ergebnisse. "Es war eine emotionale Zeit, in der wir auch viele schöne Momente erleben durften." (luza, 15.4.2024)