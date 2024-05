KI hat sich in den letzten Jahren zu einem wissenschaftlichen Zauberlehrling mit ungeahnten und zum Teil noch unverstandenen Fähigkeiten entwickelt. Illustration Fatih Aydogdu

Den ersten seiner Heureka-Momente in Sachen Künstliche Intelligenz hatte Mario Krenn vor ziemlich genau zehn Jahren. Der Quantenphysiker war damals Dissertant und Studienassistent bei Anton Zeilinger an der Uni Wien. Dessen Team stand 2014 vor dem Problem, einen neuen Quantenzustand im Labor untersuchen zu wollen, scheiterte aber wochenlang daran, ein geeignetes Experiment für die Erzeugung dieses komplexen Quantenzustands zu finden: Die menschliche Intuition schien an ihre Grenzen zu stoßen.

Also schrieb Krenn ein Computerprogramm namens Melvin, das mit einer – aus heutiger Sicht – einfachen Lernmethode ausgestattet war, um Kombinationen von Bauelementen für solche Experimente zu mischen. Melvin sollte mithin helfen, um nach den gewünschten Kriterien neue Experimentieranordnungen zu finden. Schon nach wenigen Stunden machte der Algorithmus brauchbare Vorschläge, und der gesuchte Quantenzustand konnte tatsächlich auf diese Weise erzeugt werden.

Neue Ideen aus dem Computer

Einige Zeit später knackte der Algorithmus eine andere Problemstellung. Dabei sah die vorgeschlagene Lösung zunächst völlig sinnlos aus, und Krenn befürchtete bereits, dass sein Algorithmus fehlerhaft war. Letztlich erkannten die Quantenphysiker, dass der Computer eine weitgehend vergessene Experimentieranordnung aus den 1990er-Jahren "wiedererfunden" hatte und sie in einem neuen Kontext anwendete. Das Resultat war ein Artikel für die angesehene Zeitschrift Physical Review Letters. Wie Krenn offen zugibt, war auch in diesem Fall keiner der menschlichen Autoren des Fachartikels auf die Idee gekommen, die in der Zeitschrift beschrieben wird. "Die stammte komplett vom Computer. Wir haben im Grunde nur den Vorschlag analysiert und aufgeschrieben."

Vortrag von Mario Krenn an der Uni Cambridge: Towards and Artificial Muse for New Ideas in Physics

The Philosophy of Contemporary and Future Science

Mario Krenn ist heute ein international gefragter Experte und Vortragender, wenn es um den Einsatz von KI in der Forschung geht. Und so wie viele andere Bereiche unserer Gesellschaft befindet sich gerade auch die Wissenschaft wegen dieses täglich mächtiger werdenden Werkzeugs in einer Art revolutionären Phase der Veränderung.

"Labor für künstliche Wissenschafter"

Nach seiner Dissertation beim späteren Nobelpreisträger Zeilinger und einem Forschungsaufenthalt in Toronto leitet der Quantenphysiker seit einigen Jahren am Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts in Erlangen eine eigene Forschungsgruppe für Künstliche Intelligenz, eine Art "Labor für künstliche Wissenschafter", wie es auf der Homepage heißt. Eines von Krenns großen Ziele für die nächsten Jahre besteht darin, diesem künstlichen Wissenschafter möglichst viel Wissen über Physik beizubringen. In der verarbeitbaren Datenmenge sieht Krenn auch einen entscheidenden Unterschied zwischen der menschlichen und der Künstlichen Intelligenz: "Für unser Gehirn wird das einfach zu komplex." Die KI hingegen könne gar nicht genug mit Erkenntnissen gefüttert werden: "Denn je mehr der Computer weiß, desto verrücktere Vorschläge kann er sich ausdenken."

Krenn hat längst Anwendungen über den engen Bereich quantenphysikalischer Experimentieranordnungen hinaus im Auge: "KI könnte unter anderem dabei helfen, völlig neue Arten von Mikroskopen zu designen." Seit einiger Zeit ist er zudem mit der sogenannten Ligo-Kooperation in Austausch, die mithilfe von riesigen Detektoren 2015 erstmals die von Albert Einstein vorhergesagten Gravitationswellen messen konnte. Dafür gab es 2017 den Physik-Nobelpreis. "Die KI hat inzwischen Designs für Gravitationswellendetektoren gefunden, die viel besser sein dürften als die bereits existierenden", sagt Krenn. Der Haken daran: "Es hat Wochen gedauert, bis wir die vorgeschlagenen Lösungen nachvollziehen und einige Ideen wiedererkennen konnten, die benutzt wurden. Ich würde aber bezweifeln, dass wir die Lösungen schon ganz verstehen."

Die Versprechungen und Träume der Künstlichen Intelligenz zur Mitte des 20. Jahrhunderts blieben lange unerfüllt. Doch im 21. Jahrhundert überschlagen sich die Entwicklungen. Illustration: Fatih Aydogdu

Dass die KI der Wissenschaft, die diesen hochbegabten Zauberlehrling selbst hervorgebracht hat, mittlerweile ein wenig über den Kopf zu wachsen scheint, ist eine vergleichsweise rezente Entwicklung. Zwar hatten KI-Pioniere bereits in den 1950er-Jahren prognostiziert, dass es nur mehr wenige Jahre dauern würde, bis Computerprogramme die besten Schachspieler schlagen und eigenständig wichtige mathematische Sätze entdecken und beweisen würden.

Doch erst 1997 gelang es dem von IBM entwickelten Schachcomputer Deep Blue, den damals besten Schachspieler zu schlagen. Und bis der Fortschritt der Künstlichen Intelligenz so richtig Fahrt aufnahm, dauerte es weitere Jahre: Es brauchte neue KI-Ansätze wie das maschinelle Lernen, Deep Learning und tiefe neuronale Netzwerke – und sehr viel höhere Rechenleistungen, um diese umsetzen zu können. Während Deep Blue bloß auf Millionen Schachpartien zurückgriff, lernen die neuen Algorithmen auch im Spiel gegen sich selbst. So entwickeln sie Strategien, die auch in komplexeren Spielen wie dem Brettspiel Go den menschlichen Topspielern keine Chance mehr lassen.

Neue Mathematik dank KI

Das bedeute aber noch lange nicht, dass die KI auch in der Mathematik die besten Köpfe übertreffen könne. Das meinte zumindest der französische Mathematiker Michel Talagrand noch vor fünf Jahren in einem Interview. Talagrand ist nicht irgendwer: Im März 2024 wurde er mit dem Abel-Preis ausgezeichnet, der neben der Fields-Medaille als eine Art Mathematik-Nobelpreis gilt. Talagrands damalige Begründung: Selbst Spiele wie Go hätten eine endliche Komplexität, während mathematische Forschung sich in einem Raum mit unendlichen Dimensionen zu entwickeln scheint.

Fünf Jahre nach diesem Interview zeichnen sich auch in der Mathematik dank der Fortschritte in der KI völlig neue Arbeitsweisen ab. Und Computer sind immer öfter an mathematischen Durchbrüchen beteiligt, auch weil sich einige der besten Mathematiker wie Terence Tao (Fields-Medaille 2006) oder Peter Scholze (Fields-Medaille 2018) an der Weiterentwicklung von Softwareprogrammen wie Lean beteiligen. Ganz stark vereinfacht können diese auf alle möglichen mathematischen Theoreme zurückgreifen und mittels KI als eine Art Beweisprüfer fungieren.

In einem Interview mit der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft gab Terence Tao vor wenigen Wochen einen Ausblick auf die nächsten Entwicklungen: Forschende im Bereich Mathematik werden ihre Beweise nicht mehr aufschreiben, "sondern sie einer KI erklären, die das in Lean formalisiert. Wenn alles stimmt, sagt die KI: Hier ist dein druckfertiges Paper, hier ist der Lean-Beweis. Wenn du willst, reiche ich es bei einem Fachjournal ein."

KIs schreiben und entlarven Fake-Artikel

Auch beim Schreiben und Edieren wissenschaftlicher Fachtexte sind dank KI weitreichende Änderungen absehbar. Illustration: Fatih Aydogdu

Apropos wissenschaftliche Fachjournale: Auch hier wird sich dank KI einiges ändern (müssen). Sogenannte große Sprachmodelle (Large Language Models, LLM) wie ChatGPT erleichtern nicht nur das Schreiben wissenschaftlicher Artikel, sondern auch die Erstellung von Fake-Publikationen. Laut Schätzungen könnten aktuell jährlich mehr als 70.000 in Fachzeitschriften publizierte Artikel aus sogenannten "Paper Mills" stammen, die mittels ChatGPT wissenschaftliche Texte generieren, deren Autorenschaft man erwerben kann. Zugleich werden aber auch KI-Programme wie Proofig oder Imagetwin entwickelt, die genau solche gefakten Artikel oder von KI generierte Abbildungen als solche entlarven.

Enorme Möglichkeiten und Risiken

Dass der wissenschaftliche Zauberlehrling KI – so wie die meisten neuen Werkzeuge und Techniken – potenziell auch missbraucht werden kann, zeigt sich natürlich nicht nur im wissenschaftlichen Publikationswesen, sondern etwa auch in der Biomedizin, wo die Folgen weitaus dramatischer sein könnten. In diesem Bereich – insbesondere dem Testen und Designen von neuen Wirkstoffen – ist KI bereits besonders lang im Einsatz.

Mit dem Programm Alphafold, das von der international führenden KI-Schmiede Deepmind entwickelt wurde, gelang der bisher wohl eindrucksvollste Beweis, was Künstliche Intelligenz für die Wissenschaft leisten kann: nämlich die Entschlüsselung von Millionen Proteinstrukturen, wodurch sich unter anderem Krankheiten schneller analysieren und neue Medikamente besser entwickeln lassen.

Kurze Zeit nach dem Durchbruch von Alphafold wollten Forschende testen, welche Risiken pharmakologische KI-Systeme mit sich bringen könnten, und ließen einen speziell trainierten Algorithmus namens Mega-Syn nach besonders toxischen Substanzen suchen. Nach wenigen Stunden hatte das KI-System etliche bekannte, aber auch unbekannte Nervengifte gefunden, darunter auch solche, die laut den Fachleuten tödlicher sein dürften als die bekannten chemischen Kampfstoffe. (Klaus Taschwer, 20.5.2024)