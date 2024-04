Michael Benedikt (geboren 1969) ist Projektleiter der Studie für den Future Circular Collider. Benedikt studierte und habilitierte sich an der Technischen Universität Wien, seine Dissertation über medizinische Beschleuniger absolvierte er am Cern.

Lange Nacht der Forschung

Um Wissenschaft einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, findet am 24. Mai in ganz Österreich erneut die Lange Nacht der Forschung statt. Bei freiem Eintritt geben Forschende an über 2000 Stationen Einblicke in ihre Arbeit. In Wien beteiligen sich zahlreiche Institutionen am Wissenschaftsevent. Das Austrian Institute of Technology präsentiert im Cape 10 beim Hauptbahnhof neueste Highlights der Infrastrukturforschung, auch Klimaministerin Leonore Gewessler wird erwartet. Die Universität Wien lädt zu 40 verschiedenen Stationen quer durch alle Disziplinen ein.

Am Campus Akademie der ÖAW in der Wiener Innenstadt wird es über zwanzig Mitmach- und Experimentierstationen geben, von A wie Archäologie bis Z wie Zellbiologie. Science Buster Martin Moder und Instagramerin The Sciency Feminist sind mit Science-Shows im Festsaal der ÖAW zu erleben. In der Postsparkasse wird die Cern-Generaldirektorin Fabiola Gianotti in einer Live-Folge des STANDARD-Podcasts "Rätsel der Wissenschaft" zu Gast sein.

Die Besucherinnen und Besucher der Langen Nacht der Forschung in Innsbruck bekommen etwa an der Universität Innsbruck im KI Hyperbooth Einblicke, was an KI künstlich und was intelligent ist. Weiters kann man Robotern beim Lernen zusehen und das Zusammenspiel von Software und Computer in Supercomputern beobachten.

Auch in Salzburg wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. So kann man an der FH Salzburg erfahren, wie wir vom Erdöl wegkommen. Die Universität Salzburg lädt ein, einen völlig neuen Blick auf Europa zu werfen. In St. Pölten öffnet etwa die FH St. Pölten ihre Türen.