Lexikon: Wie Zeitreisen möglich sind

Zeitreisen: Sie sind ein uralter Traum der Menschheit und gängiges Motiv in der Science-Fiction. Auch die Physik beschäftigt sich mit der Möglichkeit von Zeitreisen und bietet gleich mehrere Optionen an, wie es gelingen kann, durch die Zeit zu reisen, ohne dabei den Gesetzen der Physik zu widersprechen. Eine Form der Zeitreise ist nicht nur theoretisch möglich, sondern ereignet sich tagtäglich.

Zeitdilatation: Wie sich aus der Relativitätstheorie ergibt, ist die Zeit keine absolute Größe, sondern hängt ab vom Bewegungszustand, in dem sich eine Beobachterin befindet, oder auch dem Schwerefeld, dem sie ausgesetzt ist. Das Phänomen trägt den Namen Zeitdilatation oder Zeitdehnung und kann für Zeitreisen in die Zukunft ausgenutzt werden: Für eine Beobachterin in Bewegung vergeht die Zeit etwas langsamer als für einen Beobachter, der sich relativ zu ihr in Ruhe befindet. Wenn sie sich sehr schnell von ihm wegbewegt und dann wieder zurückkehrt, ist für ihn mehr Zeit vergangen als für sie – mit anderen Worten: Sie ist in die Zukunft gereist. Darüber hinaus gibt es die gravitative Zeitdilatation: In einem starken Gravitationsfeld vergeht die Zeit langsamer als in einem schwachen.

Wurmlöcher: Während Zeitreisen in die Zukunft durchaus möglich sind, gelten Zeitreisen in die Vergangenheit in der Wissenschaft nach aktuellem Wissensstand als nicht möglich. Dennoch eröffnet die Relativitätstheorie ein paar spekulative Optionen, die es doch ermöglichen könnten, in die Vergangenheit zu reisen, darunter auch Wurmlöcher. Gemäß der allgemeinen Relativitätstheorie ist es denkbar, dass zwei entfernte Punkte in der Raumzeit durch eine Abkürzung verbunden sind – ein sogenanntes Wurmloch. Für den äußerst hypothetischen Fall, dass es möglich wäre, ein Wurmloch zu passieren, und das auch noch unbeschadet, würde das theoretisch die Möglichkeit eröffnen, in die Vergangenheit zu gelangen. Das ist freilich sehr spekulativ und fern jeder praktischen Umsetzung; bemerkenswert ist allemal, dass die physikalischen Gesetze dieser Möglichkeit zumindest nicht widersprechen.

Gödel-Universum: Eine andere hypothetische Möglichkeit, in die eigene Vergangenheit zu reisen, stellt das sogenannte Gödel-Universum dar. Es handelt sich dabei um eine Lösung der Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie, die der Mathematiker Kurt Gödel 1949 entdeckt hat. Übrigens sehr zum Missfallen seines Freundes Albert Einstein, der die Konsequenzen dieser Lösung gar nicht goutierte: Denn im Gödel-Universum existieren geschlossene zeitartige Kurven, die Zeitreisen in die eigene Vergangenheit ermöglichen würden. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass das Universum, in dem wir leben, tatsächlich vom Typ Gödel ist – restlos ausgeschlossen werden konnte es aber auch noch nicht.

Quanten-Teleportation: Auch die Quantenphysik eröffnet eine theoretische Möglichkeit, ohne Zeitverlust an einen weitentfernten Punkt im Universum zu reisen. Und wenn man wie Einstein davon ausgeht, dass Raum und Zeit in einer Geometrie verwoben sind, wäre so eine Raumreise zugleich eine Zeitreise. Bisher ist die Teleportation nur bei sehr kleinen Quantensystemen gelungen. Ob es eine prinzipielle Grenze für die Größe teleportierbare Objekte gibt, ist Gegenstand aktueller Forschungen.

Hinweis: Am 14. Mai hält Carlo Rovelli einen Vortrag im Wiener Rathaus auf Einladung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Weiterlesen:

Dieser Text ist im aktuellen STANDARD-Wissenschaftsmagazin FORSCHUNG erschienen. Das Magazin ist im STANDARD-Onlineshop um € 5,90 erhältlich.