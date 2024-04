Wenn Google ein neues Hardware-Feature offiziell in Android unterstützt, dann stehen die Chancen üblicherweise gut, dass dieses in der nächsten Generation der Pixel-Smartphones Einzug hält. Eine alte Regel, die sich nun einmal mehr zu bestätigen scheint. Wenige Wochen nachdem bekannt wurde, dass Android 15 offiziell Satellitenverbindungen unterstützen wird, sickern nun erste Informationen über passende Hardware in der nächsten Pixel-Generation durch.

Ein neues Modem

Das Pixel 9 soll von Haus aus die Kommunikation über Satellitenverbindungen unterstützen, berichtet Android Authority. Möglich wird dies durch die Nutzung eines neuen Modems von Samsung, des Exynos Modem 5400. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern soll dieses eben auch Satellitenverbindungen unterstützen. Das neue Modem soll Teil von Googles nächstem Tensor-Chip, Tensor G4, werden, der im Zentrum der Hardwareausstattung für das Pixel 9 stehen soll.

Das Pixel 9 Pro soll es in einer kleinen (im Bild) und einer großen Ausführung geben. Onleaks

Unklar bleibt zunächst, wo das Feature überall angeboten werden soll – und in welchem Umfang. So ist in dem Bericht von einer Kooperation von T-Mobile USA mit Space X die Rede, was bedeuten würde, dass das Starlink-Netzwerk genutzt werden soll. Darüber soll dann auch Messaging möglich sein, Anrufe hingegen nicht. Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei um einen kostenpflichtigen Service handeln wird.

Parallel dazu soll es aber ein Notfallnetzwerk wie bei Apple geben, um also in entsprechenden Situation eine Notfalls-SMS abschicken zu können. Ob auch das mit Kosten verbunden sein wird, ist noch unklar.

Pixel 9, Pixel Fold 2 und vielleicht auch ein Tablet?

Neben dem Pixel 9 – oder, genauer, allen drei Modellen, die es heuer geben soll – soll diese Funktion übrigens auch beim Pixel Fold 2 zum Einsatz kommen, also der nächsten Generation von Googles faltbarem Smartphone. Dass diese parallel zum Pixel 9 vorgestellt werden soll, ist schon vor einiger Zeit durchgesickert, selbst das Aussehen ist bereits bekannt. Insofern ist auch die Unterstützung dieses Features keine Überraschung – sollen doch beide den gleichen Chip verwenden.

Auch das Aussehen des Pixel Fold 2 ist dank Onleaks bereits durchgesickert. Wie beim Pixel 9 oben handelt es sich dabei um Renderings auf Basis von CAD-Dateien aus der Fertigung. Onleaks

Interessant ist hingegen ein andere Randbemerkung im Bericht – wird das Ganze doch offenbar auch mit einem neuen Tablet von Google mit dem Codenamen "Clementine" getestet. Dabei handelt es sich offenbar um ein Modell mit 5G-Modem, das ebenfalls Tensor G4 nutzen soll. Wie weit dessen Entwicklung fortgeschritten ist und wann und ob es überhaupt auf den Markt kommen soll, ist allerdings unklar.

Pixel 8a taucht wieder auf

Etwas näher ist die Vorstellung des Pixel 8a: Bereits zur Eröffnung der Google I/O am 14. Mai dürfte es so weit sein. Die Spezifikationen und Ausstattungsdetails sind ohnehin schon länger durchgesickert, nun gibt es auch Klarheit, was die verfügbaren Farbvarianten anbelangt.

So soll das Pixel 8a in den offiziellen Farben aussehen. Google

Ein aktueller Leak bei Android Headlines zeigt das Pixel 8a in den Ausführungen Obsidian, Porcelain, Bay und Mint. Das wären die gleichen Optionen, in denen auch das Pixel 8 Pro verfügbar ist, die Farben scheinen laut den Bildern aber deutlich kräftiger zu werden.

Im Vergleich zum Vorgänger soll das Pixel 8a einige Hardware-Updates bekommen, allen voran einen 120-Hz-Bildschirm mit deutlich besserer maximaler Helligkeit. Gleichzeitig ist aber auch von einer spürbaren Preiserhöhung in den Bereich von rund 550 Euro die Rede. (Andreas Proschofsky, 15.4.2024)