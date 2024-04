USA Darum geht es im Schweigegeldprozess gegen Trump

Der Schweigegeldprozess gegen Donald Trump, der am Montag in New York beginnt, ist der erste Strafprozess gegen einen Ex-Präsidenten in der US-Geschichte. Zudem ist es die einzige der derzeit vier strafrechtlichen Anklagen gegen Trump, in der es mit einiger Sicherheit vor der Wahl im November ein Urteil geben wird