Die Opfer wurden "nicht lebensbedrohlich" verletzt, der Täter wurde festgenommen. Es ist der zweite Messerangriff in Sydney innerhalb weniger Tage

Ein unbekannter Täter stach im Westen der Stadt auf mehrere Menschen ein. IMAGO/Michael Gstettenbauer

Sydney – In der australischen Metropole Sydney hat sich erneut ein Messerangriff ereignet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der mutmaßliche Angreifer festgenommen, nachdem er im Westen der Stadt auf mehrere Menschen eingestochen hatte. Die Verletzungen der Opfer seien "nicht lebensbedrohlich". Vom Rettungsdienst erfuhr die Nachrichtenagentur AFP, dass vier Verletzte behandelt worden seien. Örtlichen Medien zufolge ereignete sich die Messerattacke in einer Kirche.

Erst am Samstag hatte ein psychisch kranker Mann im Osten von Sydney in dem gut besuchten Einkaufszentrum Westfield Bondi Junction einen Messerangriff verübt. Der 40-Jährige tötete fünf Frauen und einen Mann. Zwölf weitere Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, darunter ein Baby. Gestoppt wurde der Angreifer nach seiner rund eine halbe Stunde dauernden Gewalttat von einer Polizistin, die sich ihm allein in den Weg stellte und ihn erschoss. (APA, 15.4.2024)