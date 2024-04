19.40 REPORTAGE

Re: Das Plastikmeer von Almería Ein Plastikmeer aus Planen und 32.000 Hektar ­Gewächshäuser prägen die südspanische ­Region um Almería. Rund 100.000 Menschen verdienen mit der Intensivlandwirtschaft ihren Lebensunterhalt. Die Region ­liefert Obst und Gemüse nach ganz Europa, das von günstigen Lebensmitteln profitiert. Doch dahinter verbergen sich ökologische und humanitäre Probleme. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUREIHE

Eine Geschichte des Antisemitismus (1–4/4) Antisemitismus ist kein Phänomen der ­Neuzeit, sondern reicht bis in die Antike ­zurück. Seit über 2000 Jahren äußert sich Judenfeindlichkeit in Diskriminierung und Gewalt. Die vierteilige Dokureihe spürt der Geschichte des Antisemitismus nach und ist auf Arte an einem Abend zu sehen. Bis 0.00, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind Jan Marsaleks Spionagenetzwerk, Cyber­sicherheit und Bodenfraß. Im Studio zu Gast sind Omar Haijawi-Pirchner, Direktor für Staatsschutz und Nachrichtendienst, und ­Sicherheitsexperte Cornelius Granig. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Die Kabarettisten Viktor Gernot und Thomas Stipsits und die Künstlerin Sophia Süßmilch sind zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 23.05, ORF 1

22.35 DOKUMENTATIONEN

Kreuz und quer: Mit Gott an die Macht (2/3) Die dreiteilige Doku spürt dem weltweiten Erstarken des evangelikalen Christentums nach. Der zweite Teil zeigt, wie Familie, ­Politik, Bildung und Wirtschaft nach dem Willen der Evangelikalen mit biblischen Prinzipien in Einklang gebracht werden ­sollen. Danach nimmt ab 23.25 die Doku 1979 – Ursprung der Gegenwart (2/2) das Jahr 1979 als markanten Wendepunkt historischer Entwicklungen in den Blick. Bis 0.10, ORF 2

Hallie (Vera Miles) verliebt sich in den Anwalt Ransom Stoddard (James Stewart): "Der Mann, der Liberty Valance erschoss", HR, 0.00 Uhr. Foto: RBB / WDR / Telepool

0.00 WESTERN

Der Mann, der Liberty Valance erschoss (The Man Who Shot Liberty Valance, USA 1962, John Ford) Senator Stoddard (James Stewart) kehrt anlässlich des Begräbnisses von Tom Doniphon (John Wayne) in die Kleinstadt Shinbone zurück und erzählt Journalisten ihre Geschichte. "When the legend becomes fact, print the legend", heißt es dann in einem der berühmtesten Sätze der Film­geschichte. Bis 2.00, HR

0.00 DOKUMENTATION

Portugal – Mit Nelken gegen die Diktatur Im April 1974 putschen linksgerichtete Offiziere gegen das autoritäre Regime in Portugal, das mehr als vier Jahrzehnten an der Macht war. Die Dokumentation analysiert die Ereignisse und zeigt die Hintergründe im Kalten Krieg. Bis 0.55, Arte

0.55 MAGAZIN

Tracks East: Putins Rache Nach dem Tod von Alexej Nawalny fürchten auch andere ehemalige Mitarbeiter seiner Antikorruptionsstiftung Putins Rache. Auch im Ausland sind Kulturschaffende nicht sicher. Bis 1.30, Arte