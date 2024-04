In München gab es nichts zu holen. IMAGO/Juergen Hasenkopf

München - Dominic Thiem hat beim ATP-250-Tennisturnier in München einen weiteren Rückschlag erlitten. Der 30-Jährige musste sich am Montag in der ersten Runde dem aus der Qualifikation in den Hauptbewerb vorgestoßenen Spanier Alejandro Moro Canas mit 4:6,4:6 geschlagen geben. Thiem konnte gegen die Nummer 240 im ATP-Ranking erneut keine Konstanz in sein Spiel bringen.

Nachdem Regenschauer die Spiele in der bayrischen Landeshauptstadt zunächst verzögert hatten, kam Thiem zu Beginn der Partie auf dem Centre Court schneller auf Touren. Der 30-Jährige führte mit 2:0, ehe der Faden erstmals riss. Moro Canas holte sich das Break zurück und schrieb vier Spiele in Folge an. Thiem gelang noch einmal ein Rebreak auf 3:4, er musste aber schlussendlich noch einmal sein Aufschlagspiel zum Satzverlust abgeben.

Im zweiten Satz schien sich der seit Montag als 105. im Ranking aufscheinende Österreicher gefangen zu haben. Während sich die Sonne zaghaft zeigte, lag Thiem nach einem frühen Break mit 4:2 auf Kurs zum Satzausgleich, ehe Moro Canas wieder Nutznießer einfacher Fehler seines Gegners wurde. Thiem kassierte das vorentscheide Break zum 4:5 und lag bei eigenem Aufschlag dann rasch 0:40 zurück. Beim zweiten Matchball des 23-jährigen Spaniers landete Thiems Schlag im Out. (APA, red, 15.4.2024)