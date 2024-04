Nach dem tödlichen Unfall auf dem Filmset von "Rust" muss die Waffenmeisterin nun 18 Monate in Haft. AP/Jae C. Hong

Los Angeles – Bereits am 6. März hat eine Jury in den USA die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed wegen der fahrlässigen Tötung am Filmset des Westerns "Rust" mit Alec Baldwin schuldig gesprochen. Jetzt steht das Strafmaß fest: Gutierrez-Reed muss 18 Monate ins Gefängnis. Einen Antrag auf Bewährung lehnte das Gericht ab.

Bei Drehprobe erschossen

Hollywoodstar Baldwin hatte die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins im Jahr 2021 bei einer Drehprobe für die Low-Budget-Produktion "Rust" auf der Bonanza Creek Ranch erschossen. Regisseur Joel Souza wurde von derselben Kugel an der Schulter getroffen. Ein Prozess gegen Baldwin wegen fahrlässiger Tötung ist für Juli geplant.