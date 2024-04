USA Historischer Prozess gegen Trump wegen Schweigegeldaffäre begonnen

Sechseinhalb Monate vor der US-Präsidentschaftswahl hat in New York der historische Prozess gegen den voraussichtlichen erneuten Präsidentschaftskandidaten Donald Trump wegen Vertuschung einer Schweigegeldzahlung begonnen. Es ist der erste Strafprozess gegen einen früheren US-Präsidenten in der Geschichte des Landes