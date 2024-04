Der US-Technologieriese Microsoft will einem Medienbericht zufolge 1,5 Milliarden Dollar (1,4 Milliarden Euro) in die arabische KI-Firma G42 investieren. Microsoft-Präsident Brad Smith werde einen Sitz im Vorstand von G42 einnehmen, berichtete die "New York Times" am Dienstag. Im Rahmen der Partnerschaft werde die auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte G42 die Cloud-Dienste von Microsoft nutzen und nach Gesprächen mit der US-Regierung eine Sicherheitsvereinbarung schließen.

Chinesische Ausrüstung wird entfernt

Diese sehe eine Reihe von Schutzmaßnahmen für die mit G42 geteilten KI-Produkte vor und beinhalte unter anderem, chinesische Ausrüstung aus dem Betrieb von G42 zu entfernen. Wegen der US-Bedenken zieht G42, die ihren Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat, seit längerem chinesische Hardware aus dem Unternehmen ab. Microsoft und G42 waren zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. (APA, 16.4.2024)