Bergsteigerikone David Lama wurde 28 Jahre alt. Er starb am 16. April 2019 unter einer Lawine in einer Seilschaft mit Hansjörg Auer und Jess Roskelley. Foto: Manuel Ferrigato

Sie waren auf dem Gipfel. Daran gibt es keinen Zweifel. Vor fünf Jahren hatten die beiden Tiroler Extrembergsteiger David Lama und Hansjörg Auer sowie der US-Amerikaner Jess Roskelley den 3.295 Meter hohen Howse Peak in den Rocky Mountains über eine schwierige Route an der Ostseite bestiegen. Weniger als sieben Stunden hatte das Trio für den Aufstieg über die King Line benötigt. Die Details ließen sich dank der mitgeführten Smartphones rekonstruieren. Beim Abstieg über die Ostwand löste sich eine Lawine. Fünf Tage später wurde die Leichen der drei Alpinisten mit Hilfe von Lawinenhunden gefunden. Sie hatten keine Chance.

Der Tod der Bergsteiger hatte nicht nur in der Alpinistenszene Bestürzung ausgelöst. "Es ist schwer zu verstehen, dass so gute Leute am Berg umkommen. Sie gehörten zu den Besten der Welt", sagte die Tiroler Bergsteigerlegende Peter Habeler im Gespräch mit dem STANDARD. Lama hatte sich 2018 mit der Erstbesteigung des Lunag Ri zwischen Nepal und Tibet ein Denkmal gesetzt. Die Bilder auf dem Gipfelsporn des 6.895 Meter hohen Berges schrieben Klettergeschichte.

Ruhestätte Nepal

Auer wiederum bewältigte 2007 den "Weg durch den Fisch" an der Marmolata-Südwand. Schwierigkeitsgrad 7b+, 1.200 Meter lang. Er ging die Tour in den Dolomiten als erster Mensch "free solo", also ohne Seilsicherung. Nichts für schwache Nerven. Roskelley machte sich 2003 im Alter von 20 Jahren zum jüngsten US-Amerikaner auf dem Mount Everest und widmete sich anschließend dem Klettern in Eis und Fels.

David Lama am Fox Peak, wo jetzt der Chörten mit seiner Asche steht, mit Blick auf den Lunag Ri. Foto: Martin Hanslmayr.

Zum fünften Todestag der Alpinisten gewähren die Eltern von David Lama erstmals Einblick in dessen letzte Ruhestätte in Nepal. Im Frühjahr 2022 machte sich eine zehnköpfige Gruppe bestehend aus Lamas engstem Umfeld auf den Weg, um einen Teil von Lamas Asche auf dem Gipfel des knapp 5.800 Meter hohen Fox Peak beizusetzen.

Besonderer Platz

"Wir haben vom Basislager aus mit dem Fernglas verfolgt, wie Davids Freunde am Gipfel des Fox Peak einen Chörten, eine Art nepalesischer Schrein, errichtet und dort einen Teil seiner Asche beigesetzt haben", fasst Mutter Claudia Lama die Eindrücke der Reise in einer Aussendung zusammen.

David Lama - His last resting-place in Nepal

"Wir haben bewusst den nördlichsten Teil des Solu Khumbu an der Grenze zu Tibet gewählt, da er fern der überlaufenen Treks liegt und David deshalb so gefallen hat. Es tut gut, zu wissen, dass ein Teil von David für immer an so einem besonderen Platz inmitten der nepalesischen Bergwelt sein wird", fügt Vater Rinzi Lama hinzu, der in der Nähe aufgewachsen war und einst durch ein Stipendium von Sir Edmund Hillary als einziges Kind seiner Familie die Schule besuchen konnte.

Peak mit Ausblick

Lama hatte den Fox Peak wiederholt zur Akklimatisierung bestiegen. Von hier sah er auf den Lunag Ri, Ziel der alpinistischen Träume. "Man hat nur hundert Prozent vom Leben, die muss man aufteilen", sagte Lama 2018 vor der Erstbesteigung der eindrucksvollen Felsklippe zum STANDARD. "Der Gipfel war ein Moment des Glücks", sagte er nach seiner Rückkehr, "dort kann man für einen kurzen Augenblick loslassen." (Philip Bauer, 16.4.2024)