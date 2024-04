Der Monat des "Histery": "Shardlake", "The Big Cigar", "The Tattooist of Auschwitz", dazu "Ein ganzer Kerl" mit Jeff Daniels, "Borders", Bodkin" und die "Die Zweiflers"

Die Biopic-Welle hat längst auch das Streaming-Universum erfasst. Franklin, Manhunt, Griselda, Pam & Tommy erzählen allesamt die mehr oder weniger auf Tatsachen beruhenden Geschichten irgendwie berühmter Persönlichkeiten. So soll etwa Frankreichs First Lady Brigitte Macron im Mittelpunkt eines Mehrteilers stehen, vom Aufstieg einer Managerin zur Königin der Niederlande erzählt Máxima, die zweite Staffel wurde schon in Auftrag gegeben. Nicht alles davon wird man gesehen haben müssen. Der Mai steht hingegen im Zentrum von durchaus sachverwandten Fächern History und Mystery:

Shardlake

Der Detektiv Matthew Shardlake sucht im Auftrag Thomas Cromwells den Täter von mehreren Morden in einem Kloster. Die Rolle des Beraters von Heinrich VIII. spielt Sean Bean, Arthur Hughes den Ermittler. 1.5., Disney+

Ein ganzer Kerl

Seit ist den 1980er-Jahren ist David E. Kelley eine fixe Größe im Serienbusiness. Staranwälte gingen von ihm in L.A. Law, Practice, Ally McBeal, Boston Legal und Harry's Law vor Gericht. Mit Big Little Lies, The Undoing und Anatomie eines Skandals stellte er Recht und Moral der wohlhabenden Klasse infrage. In die Richtung geht auch Ein ganzer Kerl. Jeff Daniels spielt darin den Immobilienunternehmer Charlie Croker, der nach einer Firmenpleite sein Imperium verteidigen muss. Ähnlichkeiten mit einer real existierenden und in Österreich lebenden Person sind auszuschließen. Wie immer bei Kelley ist die Besetzung superb. Neben Daniels spielen Lucy Liu und Diane Lane. Kelley schrieb die Bücher gemeinsam mit Regina King. Im Streaming-Business mit Watchmen und The Leftovers ebenfalls eine große Nummer. 2.5., Netflix

Borders

Das israelische Fernsehwunder (Fauda, Shtisel, Teheran, Hatufim) ist nicht zuletzt aufgrund des Krieges in Nahost ins Stocken geraten. Diese Koproduktion mit dem ZDF ist ein deutliches Lebenszeichen der nach wie vor vorhandenen Serienkompetenz. Nach einer Auseinandersetzung mit einem mächtigen arabischen Familienclan wird der junge Avi aus einem Viertel in Tel Aviv verbannt. Um sich zu rächen, geht er zum Grenzschutz, wo er zwischen die Fronten gerät. Meni Yaish schrieb die Serie, führte mit Keren Yedaya auch Regie. Die Rolle des Avi übernimmt Ben Sultan. 7.5., ZDF

The Tattooist of Aufschwitz

2003 begann die neuseeländische Autorin Heather Morris, die unglaubliche Geschichte des Auschwitz-Überlebenden Lale Sokolov aufzuzeichnen. Sokolov wurde von Polen in das Vernichtungslager deportiert und dort damit beauftragt, den Gefangenen die Häftlingsnummer in den Oberarm zu tätowieren. Dabei lernt er die junge Gita kennen und verliebt sich in sie. Jonah Hauer-King spielt den jungen Lale, Harvey Keitel den alten, Anna Prochniak ist in der Rolle der Gita zu sehen. Die Serie wurde zum Teil in Bratislava gedreht, wo das Konzentrationslager mit großem Aufwand nachgebaut wurde. Das Buch verkaufte sich weltweit zwölf Millionen Mal. Bei der im Auftrag von Sky und Peacock produzierten Serie führte die israelische Filmemacherin Tali Shalom-Ezer Regie, Oscarpreisträger Hans Zimmer komponierte den Soundtrack. 2.5., Sky

Bodkin

Eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Podcastern (Will Forte, Siobhán Cullen, Robyn Cara) untersucht das mysteriöse Verschwinden dreier Fremder in einer malerischen irischen Küstenstadt. Produziert wurde die Serie von Barack und Michelle Obamas Higher Ground Productions. Bodkin ist deren erste Dramaserie, die Teil des Gesamtvertrags ist. David Wilmot (Station Eleven) und Chris Walley (The Last Voyage of the Demeter) spielen die Hauptrollen in dem sieben Episoden umfassenden Thriller. Dark und cool! 9.5., Netflix

Die Zweiflers

Die jüdische Familie Zweifler aus Frankfurt sieht sich mit folgenreichen Veränderungen konfrontiert: Familienoberhaupt Symcha (Mike Burstyn) will das Delikatessenimperium der Familie verkaufen. Doch der Verkauf bringt die Vergangenheit zurück, als unerwartet die wilden Anfänge von Symcha Zweifler im Frankfurter Rotlichtviertel direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufleben. Sunnyi Melles ist dabei sowie Ute Lemper und Martin Wuttke. David Hadda erfand dieses ambitionierte Stück Familiendramedy, Regie führten Anja Marquart und Clara Zoe My-Linh von Arnim. 10.5., ARD

Bridgerton

Das Warten hat ein Ende: Das englische Adelsgeschlecht läutet zur dritten Knutschen-im-Korsett-Runde. Lady Whistledown hat wieder jede Menge Gerüchte zu verbreiten. Im Zentrum der Giftspritze soll dieses Mal Penelope Featherington (Nicola Coughlan) stehen. Moment! Ist das nicht die …? Aber egal, jedenfalls hat Penelope bekanntlich ein Auge auf den süßen Colin Bridgerton (Luke Newton) geworfen, und er ja auch auf sie. Aber mehr war eben noch nicht, sollte aber. Die Karten werden neu gemischt. Praktisch: All jene, die Bridgerton schon immer fürchterlich gefunden haben, dürften sich bestätigt fühlen, und alle anderen auch. Da wiehern die Pferde. 16.5., Netflix

The 8 Show

Squid Game lässt noch auf sich warten, also versorgt Netflix in der Zwischenzeit mit dieser Adaption von Bae Jin Soos Money Game. Acht Kandidaten in finanziellen Nöten nehmen an einem Reality-Wettbewerb teil, bei dem es 44,8 Milliarden zu gewinnen gibt. Für den Sieg müssen sie 100 Tage in einem kargen Studio aushalten, sämtliche Ausgaben – Lebensmittel, Wasser, Strom et cetera – sind mit einem 1000-fachen Aufschlag versehen, der vom Gewinn abgezogen wird. Mit Anzu Lawson, Rich Ting, Ryu Jun-Keol. 17.5., Netflix

The Big Cigar

Die unglaubliche, wahre Geschichte des Black-Panther-Mitbegründers Huey P. Newton, der nach einer Mordanklage mithilfe des berühmten Produzenten Bert Schneider vor dem FBI nach Kuba flieht. Mit André Holland und Tiffany Boone. Die Geschichte basiert auf dem 2012 erschienenen Playboy-Artikel von Joshuah Bearman. Janine Sherman Barrois entwickelte die sechsteilige Story in wildem Blaxploitation-Stil. 17.5., Apple TV+

Little Bird

Geboren wurde Esther Rosenblum in den 1960er-Jahren als Behzig Little Bird im Long-Pine-Reservat in Sasketchewan. Im Alter von fünf Jahren vertrieben, wuchs sie bei einer jüdischen Familie auf. Mit 20 Jahren sucht sie ihre Wurzeln und entdeckt, dass ihre Verhaftung mit der kanadischen Rassenpolitik zu tun hatte, die heute unter dem Namen Sixties Scoop bekannt ist. First-Nations-Filmemacherin Jennifer Podemski zeichnet verantwortlich. Darla Contois spielt die Hauptrolle. 23.5., Arte

Eric

Vincent ist ein Puppenspieler im New York der 1980er-Jahre, dessen neunjähriger Sohn Edgar verschwunden ist. Vincents unberechenbares Temperament entfremdet ihn zusehends von seinen Freunden und seiner Familie. Nach Problemen mit Drogenmissbrauch ist Vincent überzeugt, dass er Edgar mithilfe seiner zwei Meter großen Puppe Eric wiederfinden kann. Benedict Cumberbatch spielt Vincent, und ja, das ist Pflicht. 30.5., Netflix

Frohes Schauen, und kommen Sie gut durch den Monat! (Doris Priesching, 30.4.2024)