Was muss Liebe heute bieten und sind die Ansprüche in Liebesliedern von einst noch gültig? – "Sing me a Love Song!" vom Jungen Theater Basel. Junges Theater basel

Was tun, wenn die Sonne am Himmel eines Tages plötzlich nicht mehr rund, sondern eckig auftaucht? Na, dann mal warten, ob sie trotzdem scheint und wie gewohnt Licht und Energie zur Ende sendet. In Panik zu verfallen, weil etwas nicht mehr so ist, wie es gerade noch war, hilft meist nicht viel. Mit sich verändernden Realitäten befasst sich das Stück Diorama der belgischen Gruppe Hanafubuki, die bei der zehnten Ausgabe des Theaterfestivals spleen*graz zu Gast sein wird. Das vom Viererteam Anna-Katerina Frizberg, Caro Pucher, Manfred Weissensteiner und Hanni Westphal geleitete Festival zieht von 18. bis 24. April die Aufmerksamkeit des jungen Publikums auf sich.

Alle zwei Jahre seit 2006 kommen an der Mur avancierte internationale Compagnien und heimische Theatermacherinnen zusammen. Heuer sind es Gruppen aus Großbritannien, Japan, Frankreich, Belgien, Schweden, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Thema Angst bzw. deren Abbau ist in mehrfachen Facetten präsent. Wo überall einem Angstmacher auflauern, darüber hat sich beispielsweise das Theater am Ortweinplatz (TaO) Gedanken gemacht und gibt in Licht aus eine regelrechte Gruselabwehrlehrstunde für alle ab acht Jahren.

Ohne Hemmungen

Das Festival forciert aber auch Themen der unmittelbaren Gegenwart, stellt Fragen zu Migration und kultureller Vielfalt (Kaffee mit Zucker? oder Lemniskate), thematisiert und veranschaulicht die gräulichen Lebensbedingungen in einem totalitären und korrupten Staat (Der bleiche Baron von Kopergietery) und macht ein bisschen locker im Umgang mit dem eigenen, sich verändernden Körper (Pinokkio ab 14 Jahren oder Body Boom Boom Brain ab 12 Jahren). Sich ohne Hemmungen zu bewegen, das macht die Mitmachperformance The Choreography möglich – ein Tanz, den das Publikum selbst tanzt, angesagt über Kopfhörer.

Eröffnet wird spleen*graz vom renommierten Jungen Theater Basel, das sich mit Liebesansprüchen auseinandersetzt: Sing me a Love Song! (Margarete Affenzeller, 17.4.2024)