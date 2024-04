Vorsicht. In Wiens besserer Gesellschaft ist ein Hochstapler unterwegs. Er sei "charmant, weltmännisch, gebildet", erzählt ein Opfer. Sein Ziel: gut situierte Frauen auszunehmen. In der neuen Staffel der Dokureihe Reingelegt – ab Mittwoch, 21.25 Uhr auf ATV – erzählt Margreth ihre Geschichte. Sie lernte den Hochstapler an der Schule ihrer Tochter kennen. Er gab dem Kind privat Nachhilfeunterricht, hier sei man sich dann nähergekommen. Was Margreth nicht weiß: Er hat bereits eine Vorstrafe wegen Betrugs.

Margreth wurde Opfer eines Hochstaplers, in "Reingelegt" auf ATV erzählt sie ihre Geschichte. Foto: Ostfilm

Blumen, Herzen, Vertrauen

Die meisten Hochstapler seien narzisstisch und teilweise auch psychopathisch, erzählt die Profilerin, ihnen sei egal, was mit ihrem Gegenüber passiere. "Er hat mir einmal die schönsten Blumen meines Lebens geschenkt", sagt Margreth. Doch eine Beziehung will sie nicht mit ihm. Sie hat also "nur" den finanziellen Schaden. Für das gebrochene Herz sorgt der Hochstapler bei einer anderen Frau.

Anders als Margreth wurde sie jedoch anonymisiert, die Doku-Macher nennen sie Anna. Er umwirbt diese Anna, gesteht ihr schon bald, dass er schon einmal wegen finanzieller Schwierigkeiten verurteilt wurde. Für sie ist das ein Vertrauensbeweis. Aufgrund einer Steuernachzahlung sei er momentan in einer finanziellen Schieflage, Anna hilft aus.

Auch bei Margreth ist er mit seiner Masche erfolgreich, "er hat sich das Vertrauen erarbeitet", reflektiert sie. Sie borgt ihm 40.000 Euro, von Anna bekommt er rund 50.000 Euro.

Spoiler: Diese zwei Frauen sind nicht die einzigen Opfer. In der Folge geht es auch um Wohnungsbetrüger und Scams bei Überweisungen. Obacht also! Das Böse geht um. Aber Sendungen wie diese können helfen, Betrüger zu durchschauen. (Astrid Ebenführer, 17.4.2024)