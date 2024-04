Marco Rossis Ausbeute vor dem letzten Spiel der Saison: 21 Tore und 19 Assists. AP/Kyusung Gong

Los Angeles – Österreichs Eishockey-Star Marco Rossi hat im vorletzten Saisonspiel seiner Minnesota Wild in der NHL gleich doppelt angeschrieben. Der 22-jährige Vorarlberger legte beim 3:1-Sieg bei den Los Angeles Kings am Montag (Ortszeit) den Führungstreffer von Matt Boldy (15.) im Powerplay mit einem idealen Pass sowie das Tor zum zwischenzeitlichen 3:0 von Kirill Kaprisow (49.) auf. Rossi steht in der laufenden Spielzeit damit bei 21 Toren und 19 Assists in 81 Partien.

An Torvorbereitungen ist der Center damit die Nummer zwei unter Österreichs NHL-Spielern. Rossi übertraf die besten "Assist-Saisonen" von Michael Grabner und Michael Raffl (je 18), nur Thomas Vanek hat in einer Saison 20 oder mehr Tore vorbereitet, das aber 14 Mal.

In der Partie in Los Angeles erhöhte Ryan Hartman (40.) zwischenzeitlich für die Wild kurz vor Ende des zweiten Drittels. Für die Kings, die erstmals nach acht Heimsiegen in Serie wieder eine Niederlage kassierten, traf Blake Lizotte (55.). Zum Abschluss trifft Minnesota, als Tabellenzehnter der Western Conference nicht für das Play-off qualifiziert, am Donnerstag auf die Seattle Kraken.

Die New York Rangers sicherten sich mit einem 4:0-Sieg gegen die Ottawa Senators den Titel als bestes Team des Grunddurchgangs. In 82 Spielen sammelten die Rangers insgesamt 114 Punkte und holten sich damit die sogenannte "Presidents' Trophy". Auch der Stadtrivale New York Islanders hatte Grund zum Jubeln. Mit einem 4:1 bei den New Jersey Devils fixierten die Islanders einen Platz in den Play-offs, zum fünften Mal in den vergangenen sechs Spielzeiten. Die Edmonton Oilers feierten indes einen 9:2-Kantersieg gegen Liga-Schlusslicht San Jose Sharks mit acht verschiedenen Torschützen. Superstar Connor McDavid verzeichnete dabei seinen 100. Assist der Saison. (APA, 16.4.2024)