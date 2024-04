14.00 GASTAUFTRITT

Monk: Mr. Monk und Willie Nelson (Mr. Monk and the Red-Headed Stranger, USA 2004, Milan Cheylov) Eine schöne Folge mit unserem liebsten Zwängler und einer echten Countrylegende in einer Gastrolle: Monk, seines Zeichens bekennender Fan von Willie Nelson, will nicht glauben, dass die Countrylegende ihren Manager erschossen haben soll. Bis 14.40, ORF 1

19.40 REPORTAGE

Re: Eine Woche offline und zurück Eine Woche kein Smartphone, kein Computer, kein Internet: Eine zwölfte Klasse aus Dresden erprobt, wie es sich analog lebt. Rund neun Stunden pro Tag verbringen Jugendliche laut der aktuellen Jugend-Digitalstudie pro Tag an digitalen Endgeräten. Bis 20.15, Arte

20.15 HANEKE

Liebe (Amour, F/D/A 2012, Michael Haneke) Michael Hanekes intimes Kammerspiel über das Altern und Sterben eines bürgerlichen Paars in seiner Pariser Wohnung: Emmanuelle Riva und Jean-Louis Trintignant machen noch die kleinste Geste zum Erlebnis. Bis 22.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Dok 1: Das Comeback der Pistole Immer mehr Menschen in Österreich besitzen eine legale Schusswaffe, Tendenz steigend. So verzeichnet das Innenministerium rund als hunderttausend neue Schusswaffenbesitzer und

-besitzerinnen seit 2015. Eine Doku über die wachsende Faszination von Waffen und die Gefahren, die von dieser Entwicklung ausgehen. Bis 21.05, ORF 1

21.05 DOKUMENTARFILM

Der Feind im Inneren – US-Veteranen gegen die Demokratie (Against All Enemies, USA 2023, Charlie Sadoff) Als hunderte Anhänger von Donald Trump am 6. Jänner 2021 das Kapitol in Washington gestürmt haben, waren rund 15 Prozent davon ehemalige Angehörige der US-Army. Der Dokumentarfilm taucht in die Welt gewaltbereiter Veteranen ein, die ihre Taten sogar als Dienst an der Verfassung und am Vaterland ansehen. Bis 22.35, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Indien Die Dokumentation Das bevölkerungsreichste Land der Welt zeigt, welche Herausforderungen Indien zu meistern hat, wenn es etwa Chinas beispiellosem Wirtschaftswachstum folgen will. In der Doku Macht der Worte – Schreiben gegen ­Indiens Patriarchat um 23.00 sind Frauen zu sehen, die es mit ihrer journalistischen Arbeit schaffen, Machtverhältnisse umzudrehen. Bis 23.50, ORF 2

23.50 THRILLER

Der Profi (Le Professionel, F 1981, Georges ­Lautner) Belmondo als französischer Ex-Agent, der an einem Mordauftrag auch dann festhält, als sich der politische Wind dreht. Mit seiner Titelmusik Chi Mai zu Georges Lautners routiniertem Thriller landete ­Ennio Morricone einen Hit. Bis 1.40, ORF 2

Im Juni 2020 trat Nick Cave solo in London ohne Publikum auf: "The Idiot Prayer at Alexandre Palace", Arte, 1.30 Uhr. Foto: Bad Seed Ltd.

1.30 MUSIK

Nick Cave: The Idiot Prayer at Alexandra ­Palace Während der Corona-Pandemie trat Nick Cave solo am Klavier im Alexandra ­Palace in London auf. Bis 3.00, Arte