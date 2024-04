41 Prozent der Befragten gaben an, Trump habe den besseren Ansatz beim Thema Wirtschaft. AP/Michael M. Santiago

Washington – Die US-Wähler halten einer Umfrage zufolge den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump in Wirtschaftsfragen für fähiger als den demokratischen Amtsinhaber Joe Biden. Dies geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Reuters/Ipsos-Erhebung hervor. Demnach gaben 41 Prozent der Befragten an, Trump habe den besseren Ansatz bei dem Thema. Bei Biden waren es 34 Prozent. Im März hatte der Abstand drei Prozentpunkte betragen, im Februar sechs.

Der Zustand der Wirtschaft gilt als einer der wichtigsten Faktoren für Bidens Chancen auf eine Wiederwahl. Die Verbraucher litten jahrelang unter stark steigenden Preisen. Zuletzt hat sich die Inflation abgeschwächt.

In der Umfrage unter 1.016 Erwachsenen sank Bidens Zustimmungsrate leicht von 40 auf 38 Prozent. Die Fehlerquote lag bei drei Prozentpunkten. Die Präsidentschaftswahl findet Anfang November statt. Es wird mit einem knappen Ausgang gerechnet. (APA, 16.4.2024)