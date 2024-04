Dubai – Behörden und Gemeinden in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) räumten am Mittwoch Trümmer auf, nachdem ein sintflutartiger Regenguss auf die Region getroffen war. Medien berichteten, dass ein älterer emiratischer Mann am Dienstagmorgen starb, als sein Fahrzeug im Emirat Ras Al Khaimah im Norden des Landes von einer Sturzflut erfasst wurde. Wie lokale Medien berichten, starben aufgrund des Unwetters im benachbarten Oman 19 Menschen, darunter auch Schulkinder. Zuvor hatte es drei Tage hintereinander stark geregnet, wobei laut Medienberichten mehrere Gemeinden überflutet wurden. Die "Times of Oman" berichtete, dass für Mittwoch weitere Regenfälle erwartet werden.

In den VAE sind große Schäden an Gebäuden entstanden. Das Land erlebte einen Niederschlagsrekord: In der Oasenstadt Al Ain fielen am Dienstag in weniger als 24 Stunden 254 Millimeter, wie das nationale Meteorologiezentrum mitteilte. Das war die höchste Niederschlagsmenge seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1949, noch vor der Staatsgründung 1971.

In Dubai war der Himmel am Mittwochmorgen blau, die Straßen dennoch ruhig, nachdem die Regierung ihre Angestellten den zweiten Tag in Folge angewiesen hatte, zu Hause zu bleiben. In Berichten örtlicher Medien und in den sozialen Medien wurden aus einigen Teilen des Landes erhebliche Schäden durch extreme Regenfälle gemeldet, darunter eingestürzte Straßen und vom Wasser überschwemmte Häuser. Zudem gibt es Bilder von Fahrzeugen, die vollständig unter Wasser stehen. Die Sheikh Zayed Road, eine zwölfspurige Autobahn durch Dubai, war teilweise überflutet, sodass die Menschen stundenlang in einem kilometerlangen Stau feststeckten.

Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate hat ihre Angestellten aufgrund des Starkregens den zweiten Tag in Folge angewiesen, zu Hause zu bleiben. REUTERS/Abdel Hadi Ramahi

Abfertigung am Flughafen Dubai ausgesetzt

Aufgrund des Unwetters setzte die Fluggesellschaft Emirates die Abfertigung von gelandeten Passagieren am Flughafen Dubai bis Mitternacht aus. Der Dubai International Airport, einer der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt, meldete, dass die schweren Regenfälle zum Ausfall von Flugbesatzungen, Verspätungen und Flugumleitungen führten.

Passagieren, die von Dubai abfliegen, wurde geraten, nicht zum Flughafen zu fahren und den Status ihrer Flüge bei ihrer Fluggesellschaft zu erfragen. "Wir arbeiten hart daran, den Betrieb unter sehr schwierigen Bedingungen so schnell wie möglich wieder aufzunehmen", schrieb der Flughafen auf X. Emirates erklärte, dass Passagiere, die sich bereits im Transit befanden, weiterhin abgefertigt würden, warnte jedoch, dass mit Verzögerungen bei Abflügen und Ankünften zu rechnen sei. Auf der Website des Flughafens Dubai wurden stundenlange Verspätungen für einige Ankunfts- und Abflugflüge angezeigt. (Reuters, red, 17.4.2024)