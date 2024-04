Sie sind überall. In unserer Kleidung. In unserem Essen. In dem Wasser, das wir trinken. Und sie sind in unserem Körper. Die Rede ist von sogenannten Ewigkeitschemikalien.

Die STANDARD-Redakteurinnen Alicia Prager und Julia Sica erklären, wieso diese Chemikalien heute so weitverbreitet sind und warum sie zunehmend zur Gefahr für unser Leben werden. (red, 17.4.2024)