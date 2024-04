Die Bewertung des französischen OpenAI-Rivalen Mistral AI steigt in atemberaubendem Tempo. Der Nachrichtenseite "The Information" zufolge will der Spezialist für Künstliche Intelligenz (KI) mehrere hundert Millionen Dollar frisches Kapital aufnehmen und strebt dabei eine Unternehmensbewertung von 5 Milliarden (aktuell rund 4,7 Milliarden Euro) an. Es sei unklar, mit welchen Investoren Mistral über eine neue Kapitalspritze gesprochen habe, schrieb "The Information" unter Berufung auf Insider.

Das Unternehmen war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen. Vor rund einem Monat war der Firma in einem Medienbericht über einen möglichen Einstieg des japanischen Technologie-Investors Softbank Mistral ein Wert von mehr als 2 Milliarden Dollar zugetraut worden.

Mixtral 8x7B

Das Start-up entwickelt die KI "Mixtral 8x7B", die ChatGPT von OpenAI oder Googles "Gemini" Konkurrenz machen soll. Vor einigen Wochen hatte der Softwarekonzern Microsoft, der bereits eng mit OpenAI zusammenarbeitet, eine Partnerschaft mit der französischen Firma angekündigt. Diesen Deal will die Europäische Union genauer unter die Lupe nehmen. Mistral kooperiert außerdem mit der Alphabet-Tochter Google. Das Unternehmen gilt neben Aleph Alpha aus Deutschland als vielversprechender europäischer Anbieter Generativer KI. (APA, 17.4.2024)