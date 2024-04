Auch ohne Hermann Nitsch findet das Pfingstfest statt. IMAGO/(c) Leopold Nekula/VIENNAE

In Schloss Prinzendorf wird am 19. Mai erstmals seit dem Tod von Hermann Nitsch wieder das traditionelle Pfingstfest in Szene gehen. Als Veranstalterin fungiert Rita Nitsch in Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung des Orgien Mysterien Theaters und der Nitsch Foundation. Vier Künstlerinnen und Künstler, die als Akteure auch am Orgien Mysterien Theater mitwirken, werden nach Angaben vom Mittwoch mit ihren eigenen Werken aufwarten.

Es war entfallen

Das Pfingstfest wurde vom 2022 verstorbenen Hermann Nitsch als jährliche Veranstaltung für seine Unterstützer und Freunde konzipiert. Ab 1973 ging es Schloss Prinzendorf, wo der Maler und Aktionskünstler lebte und tätig war, über die Bühne. In den vergangenen vier Jahren entfiel das Pfingstfest, nicht zuletzt auch wegen der Corona-Pandemie.

Geboten werden beim heurigen Revival eine Live-Performance der finnischen Künstlerin Josef Ka, die Präsentation eines spektakulären "Bühnentieres" von Johannes Rass sowie Bilder von Katrin Sturm und Felix Wittibschlager. "Neben dem künstlerischen Programm wird es auch eine gemeinsame Prozession mit Musik durch die umliegenden Felder und Weinberge geben", wurde in einer Aussendung angekündigt. (APA,17.4.2024)