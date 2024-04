Deutsche fahren mit 2:0-Polster nach London. Liverpool braucht Wunder in Bergamo. Dem AC Milan droht das Aus gegen AS Rom

West Ham United bereitet sich auf den deutschen Meister vor, IMAGO/Elli Birch/IPS/Shutterstoc

London/Bergamo - Für den frischgebackenen deutschen Fußball-Meister Bayer Leverkusen steht am Donnerstag gleich das nächste Highlight auf dem Programm. Die Mannschaft von Erfolgstrainer Xabi Alonso will bei West Ham United (21.00 Uhr/live Sky) den Einzug ins Halbfinale der Europa League fixieren. Die Deutschen reisen mit einem 2:0-Polster nach London. Liverpool muss derweil in Bergamo bei Atalanta ein 0:3 aufholen, wollen die "Reds" weiter um einen Europacup-Titel mitspielen.

In der bisherigen niederlagenfreien Fabelsaison der Leverkusener wartet auf Alonso die nächste Hürde. Nur vier Tage nach der rauschenden Meisterfeier muss der Fokus auf das nächste Ziel bei der Jagd aufs Triple geschärft werden. Nun geht es für den Werksclub darum, den nächsten Schritt zu setzen, um auch den Europacup an den Rhein zu holen. Das vermeintlich sichere Hinspielergebnis in Kombination mit einem möglichen meisterlichen Unbesiegbarkeitsgefühl könnte sich allerdings als trügerisch erweisen.

"Ein ganz gefährliches Ergebnis"

"2:0 ist ein ganz gefährliches Ergebnis", warnte Anführer Granit Xhaka bereits nach dem ersten Duell. Der Schweizer Rekordnationalspieler ist sich mit Blick auf den Gegner sicher: "Mit 60.000 oder 70.000 im Rücken wird das eine andere Mannschaft sein." Davon kann der SC Freiburg ein Lied singen. Im Achtelfinale wurden die Breisgauer mit ÖFB-Stürmer Michael Gregoritsch nach einem 1:0-Erfolg zu Hause mit einer 0:5-Packung nach Hause geschickt.

In dieser Europa-League-Saison haben die Engländer im London Stadium jedes Spiel gewonnen. "Ich habe sieben Jahre da gespielt gegen West Ham. Ich weiß, wie schwer es ist, da zu spielen", sagte Ex-Arsenal-Profi Xhaka. Bleibt Leverkusen auch gegen West Ham im 44. Pflichtspiel nacheinander unbesiegt, würde Bayer einen Rekord für die Top-5-Ligen in England, Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich aufstellen. Dort ist keinem Team so eine Serie in diesem Jahrtausend gelungen. Die derzeitige Bestmarke von 43 Partien ohne Niederlage teilen sich derzeit Bayer und Juventus.

AC Milan unter Druck

Im Halbfinale wartet entweder die AS Roma oder der AC Milan. Die Römer gehen mit einem 1:0-Vorteil in die Retourpartie, zudem hat die Elf von Trainer Daniele de Rossi Heimrecht. Speziell für die eigentlich favorisierten Mailänder steht viel auf dem Spiel, bei einem Ausscheiden ist eine titellose Saison quasi Gewissheit. Sollte am Montag noch das Stadtderby gegen den designierten Serie-A-Meister Inter verloren gehen, könnte es für AC-Coach Stefano Pioli eng werden.

Zum Saisonende definitiv vorbei ist es für Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Umso mehr hoffen die Engländer nach den jüngsten sportlichen Rückschlagen in der Premier League und im Europacup auf ein Wunder in Bergamo (live ServusTV). Vor einer Woche hatten die Italiener die "Reds" an der Anfield Road entzaubert, die 0:3-Bürde lastet nun schwer auf den Schultern von Mohamed Salah und Co. "Wir werden alles geben, was wir haben", versprach Linksverteidiger Andy Robertson. Dass ein hoher Sieg bei den Bergamasken möglich ist, bewies die Klopp-Truppe vor dreieinhalb Jahren beim 5:0-Erfolg in der Champions League.

Der Sieger des Duells trifft auf den Gewinner der Viertelfinalpaarung zwischen Olympique Marseille und Benfica Lissabon. Die Portugiesen verteidigen in Südfrankreich einen 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel. (APA; 17.4.2024)