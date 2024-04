Etat-Überblick

Selbstlob mit Plakolm in der "ZiB 3"; kleine Fußballheldinnen in "Kärnten heute"

Hochstapler in ATV-Dokureihe "Reingelegt"; STANDARD-Journalist Reinhard Kleindl erhält ÖFG-Preis für Wissenschaftsjournalismus; "Der Tränenmacher" als Netflix-Hit; Eishockey beschert Nachrichtensender Puls 24 Marktanteilsrekord, Joyn am Juni auch in der Schweiz