Rafael Nadal musste am Mittwoch eine Niederlage hinnehmen. AFP/PAU BARRENA

Barcelona – Der spanische Tennis-Star Rafael Nadal ist am Mittwoch im Achtelfinale des ATP-Turniers von Barcelona ausgeschieden. Der zwölffache Sieger des Events unterlag Alex de Minaur 5:7,1:6, womit dieser zum ersten Australier mit einem Sieg auf Sand gegen Nadal avancierte. Der Spanier ist in der katalanischen Metropole aus einer mehr als drei Monate langen Verletzungspause zurückgekommen. Im Anschluss an die Partie spielt der Steirer Sebastian Ofner gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas.

Allein durch seinen am Dienstag eingefahrenen Auftaktsieg bei seinem wahrscheinlich letzten Barcelona-Antreten gegen den Italiener Flavio Cobolli machte Nadal weit mehr als 100 Plätze gut und wird in der Weltrangliste knapp außerhalb der Top 500 aufscheinen. Der Iberer benötigt per 10. Juni einen Platz in den Top 400, um sein Olympia-Ticket sicher zu haben. Das beruht auf einer neuen, zwei Gewinnern von Grand-Slam-Turnieren bevorzugende Regelung. Auch Dominic Thiem scheint derzeit auf diesen Passus hoffen zu müssen, "nur" ein Major-Titel könnte für ihn da aber zu wenig sein. (APA, 17.4.2024)